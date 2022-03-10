Начало конца европейских "золотых" паспортов и виз в Европе

Европейский парламент проголосовал в Страсбурге за то, чтобы государства-члены Евросоюза перестали продавать свое гражданство выходцам из третьих стран, сообщает телеканал Euronews.

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Среди них были замечены и люди с криминальным прошлым. Депутаты согласились с предложением постепенно отменить к 2025 году так называемые "золотые паспорта", с помощью которых в наши дни богатые россияне из окружения Владимира Путина могут прятаться от санкций, вводимых из-за войны на Украине.

Либерал из Нидерландов осуждает выдачу иностранцам разных виз и разрешений в обмен на инвестиции:

"Это привлекает очень сомнительных личностей, грязные деньги, теневой бизнес, — сказала Софи ин'т Велд. — Мы видели, например, как многие российские олигархи покупали гражданство или вид на жительство в ЕС. В прошлом так поступали военные преступники. Вся королевская семья Саудовской Аравии в какой-то момент получила гражданство, которое было аннулировано. Так что речь не идет о законных инвестициях в экономику ЕС".

"Золотые паспорта" и визовые схемы предлагались на продажу несколькими странами-членами ЕС, включая Мальту, Кипр, Болгарию, Грецию и Португалию. Недавно Мальта решила временно приостановить выдачу таких документов россиянам и белорусам. Но до сих пор их смогли получить по меньшей мере 130 тыс человек, что принесло государствам-хозяевам, доход в размере 21,8 млрд евро. Лишить человека приобретенного таким образом гражданства очень сложно, но возможно.

"Это было сделано в нескольких случаях: на Кипре и Мальте, когда выяснилось, что не вся информация была предоставлена ​​в процессе подачи заявления, — продолжала евродепутат. — Давайте откровенно: мы знаем, откуда приезжают эти люди — в основном из России и Китая. Это означает, что нам приходится полагаться на русских и китайцев в получении информации о происхождении олигархов, близких к Путину, и их богатства. Насколько достоверна эта информация?"

Парламентский доклад теперь будет направлен ​​в Еврокомиссию, а затем странам-членам ЕС, для которых этот документ может стать руководством к действию.