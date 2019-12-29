Начался обмен пленными в Донбассе

Украина и сепаратисты впервые за два года обмениваются пленными. Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР передают друг другу десятки человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.

Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила администрация президента Украины. Российские агентства со ссылкой на представителей пророссийских сепаратистов подтверждают, что обмен начался.

Государственные РИА и ТАСС цитируют представителя ДНР Дарью Морозову, которая сказала, что автобусы с обмениваемыми заезжают на КПП "Майорск". По ее словам, сначала украинцев отпустят луганские сепаратисты, потом - донецкие.

Киев должен передать 87 человек в обмен на 55.

Два года назад обмен тоже не был равным: Украина передала 233 задержанных в обмен на освобождение 73 человек. Кроме того, в сентябре Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле "35 на 35”.

Как готовился обмен

Об обмене договорились 9 декабря в Париже на встрече в "нормандском формате" российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при участии глав Германии и Франции.

В коммюнике по итогам встречи президенты России, Украины, Германии и Франции призвали трехстороннюю контактную группу содействовать обмену "всех на всех" до конца года. Зеленский при этом оговаривался, что речь идет только о "всех согласованных на всех согласованных".

В контактную группу входят Украина, Россия и ОБСЕ, а также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Встречи проходят в Минске. На первой после парижского саммита встрече 18 декабря согласовать списки не удалось. Это получилось сделать только 23 декабря - договорились до Нового года обменяться пленными в формате "всех установленных на всех установленных”.

Тогда же украинские СМИ сообщили, что в рамках обмена Киев готов передать ДНР и ЛНР бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Дата обмена - 29 декабря - стала известна лишь накануне. Первыми ее назвали в ДНР, а затем подтвердил Зеленский, но снова с оговоркой. "Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - сказал президент Украины, не уточнив детали.

Только поздно вечером 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения и постановил отпустить из СИЗО бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского. На заседании суда прокурор Сергей Куцый подтвердил, что они входят в список на обмен. Еще двое бывших сотрудников спецподразделения ранее перевели под домашний арест. Всех пятерых суд освободил под личное обязательство.

Адвокат Валентин Рыбин ранее говорил, что Янишевский, Аброськин и Зинченко многие годы претендовали на обмен, но получали отказ.

После решение киевского суда об их освобождении из-под стражи возле СИЗО собрались активисты. Они построили баррикаду из скамеек и мусорных баков, чтобы помешать выходу обвиняемых в расстрелах из изолятора.