Национальный театр оперы и балета в Литве убрал из репертуара произведения русских композиторов

Литовский национальный театр оперы и балета сообщил, что запланированные в феврале спектакли на музыку Прокофьева и Стравинского заменят популярными постановками местных авторов. Как отмечает Delfi.lt, это решение было принято по рекомендации Министерства культуры Литвы и носит временный характер.

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10, 11 и 14 февраля вместо "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева зрителям предлагают посмотреть балет "Барбора Радвилайте". "Весну священную" Игоря Стравинского в репертуаре заменит балет "Процесс", спектакли состоятся 23, 24 и 25 февраля. Приобретенные ранее билеты на эти даты останутся действительными.

"Оба балета — известные произведения национальной сцены. Балет Анжелики Холиной "Барбора Радвилайте" успешно собирает полные залы уже 12-й сезон, билеты на него купить нелегко", — говорится в заявлении театра. "Процесс" был представлен публике в декабре 2017 года и отмечен рядом наград.

Объясняя изменения в репертуаре, представительница театра Юргита Скетите-Норвайшене сослалась на рекомендацию Министерства культуры Литвы и просьбу министра культуры Украины Александра Ткаченко к мировой культурной общественности. "Литовский национальный театр оперы и балета решил временно, до окончания войны в Украине, воздержаться от публичных показов произведений русских авторов, поскольку в России культура тесно связана с агрессивной политикой этой страны", — заявила она.

Скетите-Норвайшене также принесла извинения зрителям, которые покупали билеты на другие спектакли, и выразила надежду на понимание с их стороны.

В репертуаре Латвийского национального театра оперы и балета на январь значатся 11 спектаклей на музыку Петра Чайковского: зрители уже посмотрели или увидят в ближайшие две недели "Щелкунчика", "Серенаду" и "Спящую красавицу". В феврале-марте запланированы "Лебединое озеро" и "Пиковая дама" того же композитора, а также балет "Бахчисарайский фонтан" на музыку Бориса Асафьева.