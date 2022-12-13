Нацполиция Украины нашла у депутата Госдумы 11 квартир в Киеве

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении депутата Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целостность страны. В ходе досудебного следствия у подозреваемого обнаружили 11 квартир в Киеве, говорится в пресс-релизе ведомства.

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В незаконной деятельности подозревают "российского политика 1968 года рождения". Как уточнили в Нацполиции, он родился в Мариуполе, был избран депутатом Госдумы и награжден медалями "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя" (соответствующий указ подписал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин).

Украинское издание "Страна" пишет, что под это описание подходит только один парламентарий, Дмитрий Саблин. Он действительно родился в Мариуполе в 1968 году, о его награждении указанными медалями в июле сообщал официальный сайт партии "Единая Россия". Также Саблин — один из руководителей движения "Антимайдан".

Российские СМИ сообщали, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Саблин открывал "гуманитарные центры" на оккупированных территориях, а также, по данным "Комсомольской правды", возглавил "секретное подразделение", в составе которого служат добровольцы из Госдумы и региональных парламентов.

Саблин четырежды избирался в Госдуму (впервые в 2003 году), также состоял в Совете Федерации в 2013-2016 годах, долгие годы занимал руководящие позиции в ветеранской организации "Боевое братство". Депутат неоднократно становился героем антикоррупционных расследований, в 2021 году занял 24-е место в списке госслужащих с самыми высокими доходами — журнал Forbes оценил их в 530 млн рублей (7,9 млн евро).

В комментарии государственному агентству РИА "Новости" Саблин заявил, что у него нет собственности в украинской столице.