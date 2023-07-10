"Надежные как скала отношения": Байден в Лондоне на фоне разногласий о кассетном оружии

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию в преддверии саммита НАТО, который состоится в Литве на этой неделе. Его встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом проходят на фоне разногласий между США и несколькими союзниками после того, как Вашингтон согласился поставить Украине кассетные боеприпасы.

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Хотя Сунак не критиковал своего американского коллегу после объявления о кассетных боеприпасах в пятницу, в субботу он сказал, что Великобритания была одной из 123 стран, подписавших конвенцию, запрещающую их производство или использование.

В понедельник после 40-минутной встречи в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит оба лидера постарались подчеркнуть, что их страны близки как никогда.

Байден заявил, что не может себе представить более близкого друга и большего союзника, чем британский премьер.

Американский президент также назвал отношения между Великобританией и США "надежными как скала", а Сунак выразил энтузиазм по поводу "продолжения диалога" и дальнейшего укрепления сотрудничества и совместной экономической безопасности.

Позднее представитель Сунака подтвердил журналистам, что в ходе встречи двух лидеров была затронута тема кассетных боеприпасов для Украины. По его словам, Сунак подчеркнул приверженность Британии подписанной ею конвенции, запрещающей это оружие.

После встречи на Даунинг-стрит Байден отправился в Виндзорский дворец на торжественный прием к королю Карлу III. На повестке этой встречи — церемониальный парад в исполнении валлийской гвардии и обсуждение вопросов климатических изменений.

В мае президент США пропустил коронацию Карла. Как отмечает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, Байден, возможно, не намеревался обидеть этим власти Британии, но его отсутствие "было отмечено".

Визит на фоне разногласий о кассетном оружии

В пятницу в ответ на объявление США о том, что их новый пакет военной помощи на 800 млн долларов для Украины будет включать кассетные боеприпасы, Британия была одной из стран, выразивших беспокойство на этот счет.

Помимо британских властей более остро на планы США отреагировали еще несколько стран.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс назвал это оружие "неизбирательным и способным нанести огромный ущерб невинным людям", как во время войны, так и в долгосрочной перспективе.

Власти Испании "твердо убеждены", что определенные виды вооружений не должны поставляться Украине, сказала министр обороны страны Маргарита Роблес.

"Нет — кассетным боеприпасам и да — законной обороне Украины, которая в нашем понимании не должна осуществляться с их помощью", — подчеркнула она.

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Правительство Канады подтвердило свою приверженность конвенции по запрещению кассетных боеприпасов. "Мы серьезно относимся к нашим обязательствам и будем добиваться того же от других", — говорится в официальном заявлении властей страны.

Между тем Германия, тоже подписавшая конвенцию, завила, что хотя сама не собирается предоставлять Украине подобное оружие, но понимает позицию США.

"Мы уверены, что наши американские друзья со всей ответственностью подошли к принятию своего решения", — завили в Берлине.

Опасность для гражданского населения

Кассетные боеприпасы — артиллерийские снаряды и авиабомбы — состоят из большого количества мелких разрывных суббоеприпасов. Когда это оружие приводят в действие, мелкие составляющие разлетаются по местности и взрываются. При этом часто детонируют не все из суббоеприпасов, и заметный процент из них продолжает представлять опасность для людей даже годы спустя.

Как отмечали правозащитники, украинские власти и представители администрации США, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия многократно использовала кассетное оружие.

При этом уровень неразорвавшихся элементов у него — 30-40 процентов, тогда как у американского кассетного оружия, которое США передает Украине, этот показатель составляет около 2,5%, подчеркнули в пятницу представители администрации США.

По словам Джо Байдена, он долго сомневался о том, соглашаться ли на просьбы Украины о предоставлении ей кассетного оружия, которое имеется в значительных количествах на складах Пентагона.

В результате Байден согласился, объяснив этом тем, что Украине катастрофически не хватает артиллерийских снарядов для контрнаступления. США также заявили, что получили от Киева письменные заверения в том, что украинские войска не будут применять кассетное оружие в городских районах и для ударов по территории России.