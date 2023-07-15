Наемники ЧВК "Вагнер" будут обучать солдат в Беларуси
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В пятницу, 14 июля, Министерство обороны Беларуси сообщило, что военных страны будут обучать инструкторы из ЧВК "Вагнер".

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Будущее ЧВК "Вагнер" на протяжении нескольких недель после мятежа Евгения Пригожина было неопределенным. Мятеж закончился 24 июня, когда Пригожину и "вагнеровцам" было предложено убежище в Беларуси, но белорусский диктатор Александр Лукашенко в начале июля заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" еще не переехали в Беларусь.

Минобороны Беларуси в пятницу подтвердило, что в страну прибыли по крайней мере несколько "вагнеровцев", которые обучают белорусских солдат.

"Подразделения сил территориальной обороны проходят подготовку рядом с Осиповичами. Инструкторами по ряду военных дисциплин выступают бойцы ЧВК "Вагнер"", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны позже добавило, что ведомство и ЧВК "Вагнер" совместно разработали "краткосрочную дорожную карту для обучения и обмена опытом" между различными подразделениями.

На видео, опубликованном Минобороны Беларуси, запечатлены бойцы ЧВК "Вагнер", переодетые в инструкторов, обучающие солдат, которые живут в соседнем палаточном городке.

В этом месяце группе иностранных журналистов показали лагерь под Осиповичами, где, по словам белорусских должностных лиц, могли базироваться наемники "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в пятницу вечером заявил, что Киев "внимательно следит за тем, что там (в Беларуси) происходит в плане безопасности".

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