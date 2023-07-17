Наемники ЧВК "Вагнер" уходят со своей главной базы в России

"База в Молькино прекращает свое существование. ЧВК Вагнера убывает в новые места дислокации", — говорится на видео, которое опубликовал один из телеграм-каналов "вагнеровцев", "Разгрузка Вагнера".

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Молькино — это хутор в муниципальном образовании "город Горячий Ключ" Краснодарского края, где находится военный полигон и тренировочный центр "вагенровцев". На видеоролике видно, как военные снимают с флагштоков на базе флаги России и ЧВК. Сообщается, что база официально закроется 30 июля. В какие именно "новые места дислокации" убудут наемники, не уточняется.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня было объявлено, что основатель компании Евгений Пригожин "уйдет" в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным. Сколько наемников согласились отправиться в Беларусь, неизвестно.