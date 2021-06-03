Нафтали Беннет: что известно о вероятном преемнике Нетаньяху на посту премьера Израиля

Новым премьер-министром Израиля на следующие два года стал Нафтали Беннет — не лезущий за словом в карман правый политик, решительный противник формулы "двух государств" израильтян и палестинцев, бывший спецназовец, миллионер.

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На мартовских выборах партия 49-летнего Беннета "Ямина" (полное название "Ха-Ямин Ха-Хадаш" — ивр. "Новые правые") получила всего семь из 120 мест в кнессете, но в условиях, когда силы двух соперничающих блоков оказались примерно равны, его фракция стала гирькой, склоняющей чашу весов в ту или иную сторону.

Беннету предлагали пост премьера и нынешний глава правительства Биньямин Нетаньяху, и лидер оппозиции Яир Лапид.

Беннет, несмотря на идеологические расхождения с центристом Лапидом, выбрал сторону оппозиции — и тем самым положил конец правлению Нетаньяху, который занимал пост премьера дольше всех в истории страны: 12 лет подряд.

Нафтали Беннет родился в Хайфе, его родителями были эмигранты из США. Так же как Нетаньяху, он служил в специальном подразделении израильской армии "Сайерет Маткаль", которое занимается специальными операциями, в том числе освобождением заложников и захватом людей, считающихся врагами Израиля.

Беннета когда-то считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой аппарата тогдашнего премьера. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

Затем Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года, пока его нынешняя, тогда свежесозданная партия не провалилась на очередных выборах кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.

Беннета часто называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. Он говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у Израиля есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.

Вопрос о поселениях

Беннет давно выступает за сохранение еврейских поселений на Западном берегу. В этих поселениях — их около 140, считая вместе с Восточным Иерусалимом — живут более 600 тыс. евреев. Почти все мировое сообщество считает эти населенные пункты незаконной экспансией Израиля на земли палестинцев, хотя израильские власти не согласны с такой трактовкой.

Вопрос о поселениях — один из самых важных в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы требуют их ликвидировать. Нетаньяху — за поселения, но даже его Нафтали Беннет не считает достаточно твердым в этом вопросе.

В то же время Беннет поддерживает отказ от претензий на территории в секторе Газа. Израиль вывел оттуда поселенцев и войска в 2005 году.

Беннет хорошо говорит по-английски и часто выступает в эфире зарубежных телеканалов, защищая политику Израиля.

Он вообще умело пользуется возможностями СМИ и выступает прямолинейно, даже грубо, и напористо. Однажды в дебатах на одном израильском телеканале, когда депутат кнессета, араб, заявил, что евреи не имеют права селиться на Западном берегу, Беннет ответил: "У нас здесь было еврейское государство, когда вы еще с деревьев не слезли!"

Беннет отвергает идею сосуществования двух государств, израильского и палестинского — формулу мирного урегулирования, которую поддерживает большинство стран мира, в том числе США и их нынешний президент Джо Байден.

"Ни отдам ни пяди"

"Я не отдам ни сантиметра израильской земли. Точка", — заявил Беннет в интервью в феврале этого года. Он считает, что Израиль, наоборот, должен аннексировать большую часть Иудеи и Самарии — этим библейским именем Беннет называет Западный берег Иордана.

Беннет поддерживает смертную казнь для палестинских боевиков, притом что в современном Израиле смертная казнь не применялась никогда, за одним исключением, когда в 1962 году израильтяне повесили нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

В 2018 году, во время очередной вспышки конфликта с правящей в секторе Газа исламистской группировкой ХАМАС, Беннет выступал против прекращения огня. Во время же последней вспышки Беннет (как и многие другие) говорил, что лидеры ХАМАС, начавшие ракетный обстрел Израиля, сами виноваты в смерти десятков мирных жителей, погибших под ответными ударами израильской армии.

Одна из важнейшим тем для Беннета — тема национальной гордости и уверенности в себе. В 2014 он в ответ на критику политики Израиля со стороны леволиберальных газет New York Times и "Гаарец" снял сатирический видеоролик, где в роли еврея-хипстера бесконечно извинялся перед всеми вокруг, а затем уже в своем обычном обличье заявляет: "Все, с сегодняшнего дня хватит извиняться!".

До того, как прийти в политику, Нафтали Беннет добился заметных успехов на военной службе, а затем в бизнесе. Майор Беннет служил в двух подразделениях израильского спецназа и неоднократно участвовал в боевых действиях. Затем, уволившись в запас, создал стартап в области компьютерных технологий, продал его — и стал мультимиллионером.

"Я не съедаю по 17 стейков за раз, у меня нет частного самолета или яхты. Я просто купил себе свободу делать то, что хочу", — сказал Беннет в интервью в 2014 году.