Находящихся в РФ более 30 дней иностранцев хотят обязать проходить дактилоскопию

Мигрантам из безвизовых стран и высококвалифицированным иностранным работникам планируют предписать получать ID-карты. Изменения хотят включить в новую редакцию закона "О правовом положении иностранцев в РФ".

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Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и о предоставленных патентах на работу. Нововведения коснутся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников и войдут в новую редакцию закона "О правовом положении иностранцев в РФ", концепция которого обнародована МВД России на слушаниях в Общественной палате. Концепцию разрабатываемого документа представила в пятницу, 11 сентября, газета "Коммерсант".

По словам начальника главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентины Казаковой, в ведомстве решили обязать сдавать отпечатки пальцев самостоятельно, чтобы не оборудовать все пункты погранконтроля дактилоскопическим оборудованием. Предполагаются ли санкции за нарушение этой нормы, в МВД не уточнили.

Цель пребывания можно будет менять без выезда из РФ



В ведомстве хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну "на ходу", то есть без выезда из страны (сейчас это можно сделать лишь при пересечении границы. — Ред.), и пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений.

В МВД напомнили, что разрабатывают поправки по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках новой государственной миграционной политики. Валентина Казакова уточнила, что данный проект 9 сентября прошел "нулевые чтения" в Общественной палате России. Сейчас МВД ожидает замечаний к разработанной концепции. Сам проект федерального закона может появиться в 2021 году.