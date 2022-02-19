Находящийся в Мюнхене Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз предложил встретиться российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС. Украинский лидер заявил, что не знает, чего хочет Путин, поэтому предлагает встретиться.

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Ранее Зеленский неоднократно предлагал Путину провести переговоры. Украинский президент заявил, что готов к диалогу в любом формате. При этом, отметил он, от России никаких ответных сигналов не поступает.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев предлагает России встречу по вопросам, касающимся Донбасса. Москва, в свою очередь, советует обсуждать эти темы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский лидер Владимир Зеленский совместно обратились к России и призвали принять участие в переговорах по деэскалации в Донбассе. Кроме того, они согласились с тем, что у российского президента Владимира Путина еще есть время, чтобы встать на тропу мира и дипломатии.

В ходе Мюнхенской конференции Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы безопасности в контексте "агрессивных действий" России. Президент Украины также отметил, что во время переговоров согласовал с британским премьером "дальнейшие общие шаги".

По словам Зеленского, его страна стремится к миру. Его слова приводит ТАСС. Вместе с тем глава государства отметил, что Украина не будет "кланяться" за помощь от партнеров, потому что считает это взносом Запада в безопасность Европы. Кроме того, Киев готов искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках, добавил Зеленский.

"Неважно, с участием четырех стран, семи, ста или непосредственно между Украиной и Россией. Что действительно важно — это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру", — отметил президент Украины. Он добавил, что украинский народ не подвергается панике.

Владимир Зеленский также заявил, что собирается инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если встреча не состоится, то Киев признает меморандум неработающим. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — сказал глава Украины.

Зеленский также потребовал разблокировать переговорный процесс по Донбассу, но отметил, что Украине не станет ограничиваться только форматом переговоров.

Ранее три бывших президента Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума. Они заявили, что тогда ядерные государства обязались уважать независимость и территориальную целостность Украины.

Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В 1994 году его подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.