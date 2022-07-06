Найден мертвым четвертый с начала года топ-менеджер, связанный с "Газпромом"

В Выборгском районе Ленинградской области на территории элитного коттеджного поселка "Морские террасы" найден мертвым гендиректор логистической компании "Астра-Шиппинг", которая специализируется на подрядах "Газпрома", 61-летний Юрий Воронов, пишет портал "Радио Свобода".

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По сообщениям СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его собственном участке. Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение в упор, которое нанес себе сам Воронов. Близкие погибшего утверждают, что тот потерял большие деньги из-за проблем с контрагентами и партнерами.

По информации "СПАРК-Интерфакс", в 2020 и 2021 годах убытки компании "Астра-Шиппинг" составили 160 миллионов рублей (2,6 млн евро).

С начала года это уже четвертая смерть топ-менеджера, напрямую связанного с корпорацией "Газпром". В январе в Ленинградской области нашли мертвым топ-менеджера "Газпром инвеста" Леонида Шульмана, в феврале — замдиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова (официальные версии причин гибели в обоих случаях — самоубийство).

В апреле в Москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По версии следствия, находящийся на грани разорения Аваев застрелил своих близких, а затем покончил с собой.