Найденные в Эстонии бочки с боевым отравляющим веществом будут уничтожены

Эстония получила рекомендации от ведущих мировых экспертов о том, как безопасно уничтожить найденные в 2019 году на Сааремаа бочки с остатками горчичного газа (иприта), пишет rus.postimees со ссылкой на Министерство окружающей среды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На полуострове Сырве на Сааремаа - в районе, где во время Первой мировой войны шли активные боевые действия - всего было найдено семь 100-литровых металлических бочек. В шести из них в результате анализов Департамент окружающей среды обнаружил остатки горчичного газа, который использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. Поскольку седьмая бочка была закрыта, ее содержимое изначально было неизвестно. Специалисты Спасательного департамента упаковали бочки для безопасной транспортировки и доставили в Центр обращения с опасными отходами Вайвара.

Ранее у Эстонии не было опыта проведения анализов с закрытой бочкой, поэтому для взятия проб были приглашены специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сначала была обеспечена безопасная среда для открытия закрытой бочки, затем были взяты пробы, которые для анализа были отправлены в Эстонский центр исследований окружающей среды.

Проба показала, что закрытая бочка пуста и, вопреки предположениям, не содержит остатков иприта или других опасных веществ.

"Это первый случай, когда в Эстонии было обнаружено вещество, исторически использовавшееся в качестве химического оружия. Горчичный газ имеет сильный неприятный запах, и во многом из-за этого у людей, которые выкапывали бочки, возникло подозрение, что они небезопасны", - заявил министр окружающей среды Мадис Каллас.

"К сожалению, находка Сырве может быть не последней, и мы не знаем, где еще в земле можно найти такие опасные отходы. Очень важно, чтобы в случае каких-либо подозрений люди немедленно сообщали об этом в Центр тревоги и из любопытства ничего не делали самостоятельно", - добавил он.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года, в Эстонии надо уничтожить бочки с горчичным газом. Существует несколько вариантов утилизации химического оружия, но, учитывая возможности Эстонии в обращении с отходами, Министерство окружающей среды изучает варианты нейтрализации или сжигания отходов горчичного газа. Поскольку седьмая металлическая бочка не содержит опасных веществ, с ней будут обращаться как с обычными отходами.