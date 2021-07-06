Найдены обломки пропавшего на Камчетке самолета: Ан-26 мог врезаться в скалу

Обломки пропавшего по пути из Петропавловска-Камчатского самолета Ан-26 обнаружили в заливе Шелихова на удалении нескольких километров от поселка Палана, где он должен был совершить посадку, сообщают российские СМИ.

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По неофициальным данным, обломки разбившегося Ан-26 в ходе облета обнаружили на береговой линии, часть из них находится в воде. Добраться до места спасатели пока не смогли.

Как предположил источник "Интерфакса", самолет при заходе на посадку столкнулся со скалой в условиях сильной облачности. О судьбе пассажиров и членов экипажа ничего не известно, но никто из них не выходил на связь.

На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения и шесть членов экипажа. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в главном управлении МЧС России.

Машина выполняла рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на западном побережье полуострова. Судно посадку не совершило. Экипаж не вышел на связь в назначенное время, после чего Ан-26 пропал с радаров, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Ранее власти Камчатки опубликовали список членов экипажа и пассажиров пропавшего Ан-26. По предварительным данным, в самолете находились, главным образом, жители Паланы, включая главу поселка — Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу, возглавляющую финансовое управление администрации.

Власти опубликовали список пассажиров пропавшего Ан-26 на Камчатке. На борту 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей. Самолет все еще не нашли. pic.twitter.com/s1E6x4ERf2 — Телеканал 360° (@360tv) July 6, 2021

Ан-26 мог потерпеть крушение из-за плохих метеоусловий



По одной из версий, самолет разбился из-за ошибки пилота. "Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", — передало агентство ТАСС со ссылкой на источник.

По данным синоптиков, в районе исчезновения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300-600 метров, однако осадков и усиления ветра не было.

Рассматриваются также предположения об отказе техники. Местные власти сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

Для выяснения причин ЧП сформирована комиссия



По поручению правительства сформирована комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева для выяснения обстоятельств ЧП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").