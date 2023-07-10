Накануне саммита НАТО на Вильнюс совершаются кибератаки

В понедельник в результате DDoS-атаки (отказ в обслуживании) нарушена работа некоторых сайтов и транспортного мобильного приложения в литовской столице.

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"В данный момент вновь происходят целенаправленные DDoS-атаки на нашу страну", — заявил в понедельник журналистам руководитель Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Людас Алишаускас.

Он подтвердил, что из-за этих атак не работают система m.Ticket и сайт GoVilnius.lt.

"На данный момент это основные, важные услуги, которые непосредственно нужны нашим гостям", — сказал глава НЦКБ.

Алишаускас подчеркнул, что учреждениям необходимо готовиться к киберугрозам, взвешивать риски.

НЦКБ работает в усиленном составе в сотрудничестве со спецслужбами и полицией, а также с зарубежными партнерами.

В воскресенье в центр поступили сообщения еще о двух киберинцидентах, когда в результате нарушений работы региональной радиостанции и одного из городских торговых центров в эфир была запущена дезинформация.

Центр не уточняет характер распространенной дезинформации. По данным BNS, она была направлена против НАТО и поставок оружия на Украину.

В свою очередь поставщик услуг мобильной связи и интернета "Telia" сообщил в понедельник, что в каналах "Telegram" активно звучат призывы к атакам на различные государственные учреждения и компании Литвы. Специалисты компании отслеживают всплеск DDoS-атак на крупнейшую интернет-сеть Литвы, в результате которых временно пострадали несколько компаний и организаций, находящихся в ведении муниципалитетов.