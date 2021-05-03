Налоги на богатых. Как Запад собирается залечивать раны пандемии: бедность и неравенство

Пандемия коронавируса еще не завершилась, а деньги уже закончились. Локдауны обошлись налогоплательщикам в триллионы долларов. Кто будет оплачивать этот счет?

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Платить должны те, кто разбогател в пандемию, — так будет справедливо, говорят политики и экономисты на Западе. Повышение налогов на обеспеченных граждан и на прибыльный бизнес позволит убить двух зайцев, надеются они. Заткнуть гигантскую дыру в казне, а заодно и сократить растущий разрыв между богатыми и бедными, чреватый экономическими и политическими потрясениями.

"Пандемия, среди прочего, меняет представления людей о том, сколько налогов должны платить обеспеченные сограждане. На фоне усиления неравенства и роста долгов власти ищут новые источники доходов для оплаты счетов и увеличения финансирования медицины, образования и социальной сферы в целом", — описывают новую реальность экономисты Международного валютного фонда.

О социальной справедливости заговорили даже в США — оплоте капитализма, где деньгами принято гордиться, а не делиться.

"Пора вознаграждать за труд, а не только за богатство", — сказал президент США Джо Байден, предлагая конгрессу свой план увеличения социальных расходов за счет дополнительных налогов.

"Пришел тот день, когда американский бизнес и самые обеспеченные американцы, богатейший 1% населения, должны уже начать выплачивать справедливую долю. Только справедливую", — считает он.

Этот один процент контролирует более 30% всего богатства в США, тогда как на беднейшие 50% населения приходится всего 2%.

За повышение налогов на богатых выступили и папа римский Франциск, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"За последний год состояние самых богатых людей на планете выросло на 5 трлн долларов. Я призываю власти всех стран задуматься о налоге на тех, кто разбогател за время пандемии, и пустить деньги на сокращение социального неравенства", — сказал Гутерриш.

Идея заставить обеспеченных граждан и бизнес раскошелиться не нова. Но теперь она имеет шанс воплотиться в жизнь хотя бы частично.

По двум основным причинам.

На войне как на войне



Во-первых, пандемия загнала мир в траты, подобных которым он не знал со времен последней мировой войны. А раз время почти военное, то и экстраординарные меры вводить легче.

Страны уже потратили на поддержку населения и бизнеса более 8 трлн долларов — это десятая часть годового объема всей мировой экономики. И пока расходы увеличиваются, доходы сокращаются: мир недосчитается 22 трлн долларов за пять лет, подсчитал МВФ. В результате на текущие траты приходится занимать у будущих поколений — и мировой долг впервые со времен войны подошел к отметке 100% мирового ВВП.

Но проиграли не все. Из-за пандемии обеднело большинство населения, живущего на зарплату и доходы от мелкого бизнеса. А обеспеченное меньшинство, напротив, нарастило состояния, вложенные в финансовые рынки и недвижимость. За год пандемии рейтинг Forbes прирастал новым миллиардером каждые 17 часов и достиг невиданных 2755 человек. Их общее состояние распухло с 8 до 13 трлн долларов.

Похожая картина в бизнесе: пока рестораны и авиакомпании загибаются, технологические гиганты, интернет-магазины и производители медицинского оборудования не успевают считать сверхприбыли.

В истории есть примеры, когда после чрезвычайного события, подобного пандемии коронавируса, вводились дополнительные сборы с тех граждан и компаний, которые не пострадали или даже выиграли.

Германия временно повышала подоходный налог после объединения в 1991 году, Австралия — после наводнения в 2011-м, Япония — после землетрясения в 2013-м. Америка и Британия облагали налогом сверхдоходы, заработанные бизнесом на Первой и Второй мировых войнах.

Разгон налогового рая

Foto: SIPA/Scanpix/LETA



Вторая причина, по которой идея выписать богатым людям и компаниям счет за пандемию имеет шанс на успех, — смена власти в США.

Демократы отвоевали у республиканцев Белый дом с сенатом и не стали терять времени. Не прошло и 100 дней, как они сделали два серьезных шага к решению закоренелой проблемы социального неравенства как у себя дома, так и в мире в целом.

Первый шаг касается мировой реформы налогов на прибыль компаний, которой давно требуют другие страны, прежде всего в Европе. Они недовольны "агрессивной оптимизацией налогов" — когда американские хайтек-гиганты, вроде Amazon, Facebook или Google, зарабатывают на их рынках, а налог с прибыли платят в других странах со льготными режимами.

Попытки решить проблему комплексно в рамках клуба богатых стран ОЭСР не встречали понимания в США при президенте Дональде Трампе. Не в восторге и небольшие страны ЕС, которые стали центрами прибыли для бизнес-гигантов благодаря низким налогам — прежде всего Ирландия, Кипр и Нидерланды.

Дошло до того, что Франция и Великобритания пригрозили ввести сборы в одностороннем порядке, не дожидаясь консенсуса. Над Западом нависла угроза очередной торговой войны.

Но Трамп проиграл, пришел Байден, и его министр финансов Джанет Йеллен сменила пластинку: она предложила обязать компании платить налог на прибыль в тех странах, где они ее получают, а минимальную ставку определить в 21%.

Ободренные и обрадованные таким поворотом событий крупные страны Европы решили, что это — их шанс убедить других равноправных членов ЕС забыть о вето и поступиться частью доходов ради общего блага в тяжелые времена. Министры финансов двух крупнейших экономик Евросоюза — Германии и Франции — на прошлой неделе дали совместное интервью, в котором поддержали предложения США.

Осталось убедить еще примерно полторы сотни стран.

Капитализм с человеческим лицом

Foto: Reuters/Scanpix



Второй шаг администрации Байдена в деле сокращения разрыва между богатыми и бедными оказался еще более радикальным, чем согласие положить часть прибыль американских гигантов на алтарь справедливой системы мирового налогообложения.

В среду Байден предложил конгрессу повысить налоги на богатых. И в целом сменить экономическую модель, отказавшись от господствовавшей со времен Рональда Рейгана конца прошлого века идеологии: пусть богатеют те, кто могут, а остальным обязательно достанутся хотя бы крошки с их стола.

"Эта модель не работает", — сказал Байден и вспомнил, как Трамп снизил налоги на прибыль компаний в 2017 году.

"Вместо того, чтобы пустить сэкономленное на повышение зарплат, вложить в развитие и новые технологии, корпорации распихали деньги по карманам своих руководителей. Пришла пандемия — и стало только хуже. Двадцать миллионов американцев, рабочий и средний класс, лишились работы. А за то же время состояние 650 миллиардеров выросло на 1 трлн долларов", — заявил Байден.

Несмотря на риторику, предложения Байдена далеки от социализма, которым не смог запугать его избирателей Трамп в ноябре.

Президент-демократ просит конгресс вернуть налог на богатых туда, где он был при Буше-младшем, и уверяет, что повышение затронет доли процента населения. А предложенное увеличение налога на прибыль компаний не компенсирует его снижения при Трампе — он все равно будет ниже, чем последние 40 с лишним лет.

Собранные таким образом деньги Байден предлагает пустить на финансирование нового плана поддержки американских семей стоимостью 1,8 трлн долларов. Он обещает укрепление социального государства, бесплатные детские сады и колледжи, льготную медицину — все ради повышения доходов беднейшей части населения и вовлечения людей в экономику для возврата к прежним темпам прироста национального богатства.

Однако президент лишь предлагает; законы пишет конгресс. На это уйдет не один месяц, и в процессе план непременно окажется скромнее, если вообще пройдет законодателей.

Барак Обама уже пробовал — ровно 10 лет назад, в апреле 2011 года. Не вышло.

У Байдена шансов больше, потому что демократы контролируют обе палаты конгресса. Однако перевес у них микроскопический, и часть сенаторов-демократов от штатов вроде Калифорнии, где живут обеспеченные сторонники Демократической партии, будет резко против повышения налогов на своих избирателей.

Платить сейчас или расплачиваться позже



Подтолкнуть политиков к радикальным переменам способны мрачные предупреждения экономистов. Они взывают не к состраданию и альтруизму, а к более знакомому элитам чувству самосохранения.

Пандемии усиливают перекосы в обществе и чреваты социальными потрясениями, при которых не только дальнейшее накопление, но и сохранение капитала проблематично, напоминают ученые.

"Люди, пострадавшие от пандемии, скорее будут требовать от властей политики, направленной на перераспределение богатства. Если к ним не прислушаются, они могут разочароваться и потерять доверие к власти", — пишут экономисты МВФ.

"Точно так же, если по окончании кризиса у населения сложится впечатление, что господдержка в основном досталась богатым и крупному бизнесу, а не тем, кто страдал и жертвовал собой, тогда возникнет риск политического недовольства или даже массовых волнений", — предупреждают они.

Их выводы подкреплены свежим исследованием, которое обнаружило связь между эпидемиями и акциями гражданского неповиновения в 130 странах. Авторы оговариваются, что речь идет о долгосрочных последствиях, поскольку во время и сразу после эпидемии никто особо не выступает.

"Гуманитарные кризисы часто ведут к перебоям со связью и транспортом, что затрудняет организацию протестов. Более того, в трудные времена общество склонно к единству и солидарности. В некоторых случаях режимы пользуются кризисом для укрепления своей власти и подавления инакомыслия", — пишут авторы исследования.

"Пандемия Covid-19 пока что вписывается в этот исторический контекст. Число массовых выступлений во всем мире сократилось до минимума за последние пять лет. Но если обратить взгляд в будущее, в долгосрочной перспективе риск социального недовольства возрастает", — сказано в исследовании.