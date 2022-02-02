"Нам что, воевать с блоком НАТО?" Путин недоволен ответом Запада на требования России

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США и НАТО на запрошенные Москвой гарантии безопасности. Он сделал это после личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Из слов Путина следует, что ответ ему не понравился.

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Путин сказал, что основные пожелания России оказались проигнорированы.

"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", — сказал Путин (цитата по Интерфаксу).

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", — продолжил он.

"Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО — Польша, Румыния, страны Прибалтики", — заявил российский президент.

Альянс в ходе серии переговоров о безопасности с Россией подчеркивал, что будет придерживаться принципа "открытых дверей".

Путин же в понедельник заявил, что этот принцип нигде не закреплен документально.

"Вот говорят — политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде", — сказал президент России.

Он сослался на статью 10 Договора от 1949 года о создании НАТО, в которой написано, что альянс по согласованию со всеми участниками может принимать другие европейские страны в эту организацию.

"Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, — мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?" — сказал Путин.

Вступление Украины в альянс, по его словам, может привести к военному конфликту НАТО и России из-за Крыма.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс, — продолжил Путин. — Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — сказал Путин.

Накануне США и Россия схлестнулись на площадке Совета Безопасности ООН, где проходило обсуждение кризиса вокруг Украины. Российский постпред Василий Небензя назвал неприемлемым вмешательством саму постановку вопроса о возможном российском вторжении на Украину, а представитель Киева Сергей Кислица поблагодарил международное сообщество за важный шаг для сдерживания новой волны вооруженной агрессии. Во время его выступления Небензя покинул зал, попросив не считать это демаршем и сославшись на дела (Би-би-си подробно рассказывала о дискуссии в ООН).

Разговор Блинкена и Лаврова



Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Москву отвести войска от границы с Украиной и предупредил о "быстрых и серьезных последствиях" в случае российской агрессии. Лавров же заявил, что США в сфере безопасности предпочитают концентрироваться на "важных, но второстепенных вопросах".

Как отмечается в сообщении на сайте Госдепартамента, целью разговора было обсуждение письменного ответа США на предложения России по вопросам безопасности.

Блинкен заявил, что США готовы совместно с союзниками и партнерами "продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности".

Власти США, по словам госсекретаря, сохраняют приверженность "суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы".

Также госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. "Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и серьезными последствиями, и призвал Россию следовать дипломатическим путем", — сообщают в Госдепе.

Сергей Лавров позднее заявил на брифинге, что США в своем ответе негативно отреагировали на ключевой вопрос, поставленный Россией. "Я имею в виду наше требование о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане", — пояснил он.

В частности, речь в них шла о том, чтобы страны при выборе альянсов и союзов не ущемляли безопасность других государств, о чем Лавров, по его словам, напомнил Блинкену во время разговора.

"Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", — заключил он.

Предложения России и ответ США



В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам европейской безопасности. Поводом для переговоров стали опубликованные МИД России в конце прошлого года проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, на которые Москва потребовала письменный ответ.

Среди прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.

На Западе эти требования назвали ультиматумом, потому что они были опубликованы на фоне роста напряженности на границе с Украиной и стягивания к ней российских войск. Российская сторона при этом неоднократно заявляла, что не намерена начинать военную агрессию против Украины и что имеет право защищать свою безопасность.

21 января Лавров и Блинкен провели встречу в Женеве — она стала последним этапом серии переговоров США и НАТО с Россией. Ранее в Женеве уже встречались их заместители, но тогда представители США и НАТО отказались даже обсуждать юридические гарантии отказа от расширения НАТО, которые требует Москва.

26 января США передали России свой письменный ответ на ее предложения в области безопасности. Как заявил Блинкен, публиковать текст своего ответа Вашингтон не намерен, чтобы оставить возможность для переговоров. При этом он еще раз подчеркнул, что США продолжают настаивать на принципе открытых дверей НАТО, несмотря на требования Москвы.