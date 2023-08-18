"Нам нужно еще одно обвинение". Почему рейтинг Дональда Трампа лишь растет от количества дел против него

Против бывшего президента США Дональда Трампа расследуются уже четыре уголовных дела, по некоторым пунктам обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы, но его рейтинг продолжает неуклонно расти.
Трамп с огромным отрывом опережает всех потенциальных кандидатов от Республиканской партии, готовых пойти на выборы-2024.
Общей победы Трампу это не гарантирует: среди демократов и не определившихся избирателей его антирейтинг высок.
Но и к выборам 2016 года Трамп тоже не подходил в статусе безоговорочного фаворита.
Как Дональд Трамп стал "тефлоновым Доном"
В августе 2015 года американское издание Politico выпустило текст, в котором обратило внимание на аномально стабильную популярность Дональда Трампа в социологических опросах — что бы он ни делал, он сохранял свой рейтинг.
Стиль общения Трампа журналисты тогда охарактеризовали как "напыщенный и прямолинейный".
Они напомнили, что Трамп называл "преступниками и насильниками" всех нелегальных иммигрантов. Отказался признавать героем войны сенатора Джона Маккейна — несмотря на все его боевые награды и пять лет во вьетнамском плену.
Его принижающих женщин высказываний было так много, что глянцевые журналы объединяли их в подборки. "Если Хиллари Клинтон не может удовлетворить своего мужа, с чего она решила, что она сможет удовлетворить Америку", — так говорил Трамп про свою главную соперницу, кандидата от Демократической партии.
"Если бы [соперник Трампа в Республиканской партии] Джеб Буш, Хиллари Клинтон или любой другой кандидат говорил то, что говорит Трамп, и делали то, что он делает, их кампании уже умерли бы в куче негативных заголовков. Но Дональд Трамп жив, и очевидно, что обычные правила на него не распространяются", — писало Politico.
Тогда журналисты пришли к выводу, что такая устойчивость объясняется тем, что Трамп — не карьерный политик. Он крупный бизнесмен, пришедший в мир политики извне; ненавидит уже существующие правила, СМИ, политические институты — и избирателям это нравится.
С тех пор Дональд Трамп выиграл президентские выборы, провел на своем посту один срок и настолько сильно не хотел уходить, что спровоцировал попытку мятежа. В рамках каждого из уголовных дел против него — обвинения по нескольку десятков пунктов, по некоторым из них наказание составляет до 20 лет тюрьмы. Среди обвинений: все тот же мятеж, попытка отменить результаты выборов, незаконное хранение секретных документов — и многое другое.
А теперь Трамп уверенно идет к тому, чтобы опять стать главным кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Верьте не только делам
Еще весной 2023 года более 85% демократов и 55% беспартийных избирателей считали, что уголовные обвинения против Трампа должны лишить его права вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Но среди республиканцев, как свидетельствуют опросы, проведенные социологической службой Quinnipiac, так думали лишь 23% избирателей, а еще 75% были уверены, что он должен баллотироваться в президенты.
Один из опрошенных, 65-летний Ричард Холтон из штата Огайо, был одним из тех, кому социологи предоставили возможность дать более развернутый ответ. Он сказал: "Все, в чем когда-либо обвиняли Трампа, оказалось ложью".
По состоянию на весну 2023-го еще не все нынешние обвинения в адрес Трампа были даже предъявлены. И ни по одному из связанных с политикой дел еще не вынесено решение суда.
Согласно другому опросу, который в те же дни проводила еще одна социологическая служба, Marist Poll, две трети республиканцев проголосовали бы за Трампа, даже если бы его признали виновным в совершении уголовных преступлений (в законодательстве США никаких ограничений на этот счет нет).
Нужно больше обвинений
Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента в ноябре 2022-го. В начале января 2023 года проект FiveThirtyEight (это подразделение телекомпании ABC, оно специализируется на обработке массивов данных) зафиксировал его рейтинг на уровне более 40%. У его, как считалось, основного противника по Республиканской партии Рона Десантиса в те дни было чуть менее 40%.
В графике, который фиксирует рейтинг кандидатов, Трамп с тех пор стабильно шел вверх, а Десантис — вниз.
В мае 2023-го Десантис официально объявил о своем выдвижении, но пока нет никаких оснований говорить, что он может обойти Трампа. Более того, разрыв между ними увеличился с примерно 5% в январе до 37,8% в августе.
Каждое новое предъявление обвинений Трампу оборачивалось тем, что тот еще больше увеличивал отрыв от Десантиса, а его рейтинг поднимался скачкообразно.
Единственный раз, когда этого не случилось — после предъявления Трампу в июне 2023-го обвинений в несанкционированном хранении секретных документов. В краткосрочной динамике рейтинг даже упал.
Руководитель отдела анализа данных в ABC News Эллиотт Моррис обращает внимание на две причины, по которым это могло произойти.
Во-первых, обвинение в ненадлежащем хранении документов было неожиданным — в отличие от всех остальных, о которых было известно заранее.
Во-вторых, тема национальной безопасности, говорит Моррис, очень важна для среднестатистического американского избирателя. В списке национальных приоритетов ее, по опросам, ставят на третье место после экономики и здравоохранения.
Дональд Трамп даже бравирует своими делами: в августе, в речи на ужине Республиканской партии в штате Алабама он сказал: "Каждый раз, когда они выдвигают обвинение, мы поднимаемся в опросах. Нам нужно еще одно обвинение, чтобы закрыть эти выборы. Еще одно обвинение, и ни у кого [против нас] нет даже шанса".
Государственная самозащита
Вместе с тем, важно помнить, что на этом этапе до завершения праймериз для Дональда Трампа имеют значение только рейтинги внутри партии.
Как только он официально станет главным кандидатом в президенты от республиканцев, ситуация изменится.
Эллиотт Моррис из ABC пишет, что последствия судебных процессов — а они могут стартовать уже в январе 2024-го — могут быть куда значительнее, чем эффект от предъявления обвинений. Во-первых, Трампу уже просто в силу своего статуса обвиняемого явно придется больше защищаться, чем атаковать. Во-вторых, суды, безусловно, отнимут у Трампа все возможные ресурсы, включая финансовые.
Политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон пишет, что одновременное участие Трампа в выборах и в судебных процессах нанесет большой ущерб Соединенным Штатам как таковым.
По его мнению, республиканские избиратели глубоко и искренне верят в то, что власти под управлением демократов используют государственную машину, чтобы свести с Трампом счеты, и преследуют его по политическим мотивам. Трамп же подогревает эту веру — теми же методами, какими пытался убедить избирателей в том, что результаты президентских выборов 2020 года были подтасованы.
"Его стремление изобразить себя жертвой правительства и использовать свою кампанию в качестве средства собственной защиты означает, что впереди может быть неоднозначный и даже опасный период", — пишет Стивен Коллинсон.
Проект FiveThirtyEight ежедневно суммирует данные всех основных социологических служб США. По ним рейтинг доверия Дональду Трампу на 17 августа составлял 39,3% (не доверяют ему 56,4% опрошенных).
Аналогичный метарейтинг Джо Байдена пока немногим лучше: ему доверяют 40,7% опрошенных, а не доверяют 54,5%.