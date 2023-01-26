Нападение на церкви в Испании: один человек погиб. Нападавший ожидал депортации

В среду вечером человек, вооруженный мачете, напал на две церкви на юге Испании. В результате погиб один человек и еще как минимум один был ранен.

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Полиция сообщила об аресте подозреваемого. Его имя не называется, сообщается лишь, что это 25-летний марокканец, получивший уведомление о депортации из Испании еще в июне прошлого года.

В среду вечером он напал на священника церкви Сан-Исидро в портовом городе Альхесирас в Андалусии, который попытался спастись бегством, но был тяжело ранен прямо на площади перед церковью.

Затем нападавший направился к находящейся неподалеку приходской церкви Нуэстра Сеньора де Ла Пальма, где напал на привратника и нанес ему смертельные ранения.

"Мгновением позже нападавший был обезоружен и арестован, и в настоящее время находится под стражей в полиции", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Испании.

Местные СМИ сообщили, что еще три человека получили ранения, однако полиция эти сведения не подтвердила.

По словам мэра города Хосе Ландалуче, раненый священник потерял много крови, лезвие едва не задело спинной мозг, но его успешно прооперировали и могут выписать из больницы уже к концу дня.

"Мы все потрясены этими действиями, наполнившими нас болью, - сказал мэр. - Альхесирас всегда был городом, где царят согласие и терпимость, несмотря на подобные инциденты, которые создают образ, не соответствующий действительности".

"Я хочу выразить свои самые искренние соболезнования семье погибшего в результате ужасного нападения в Альхесирасе, - написал премьер-министр Испании Педро Санчес в "Твиттере". - Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".

Мусульманская община города осудила нападение, назвав его жестоким и злобным.

Альхесирас - оживленный паромный порт и главный пункт въезда в Испанию из Африки, соединяющий Пиренейский полуостров с Марокко и североафриканским анклавом Испании Сеутой.

Следователи рассматривают инцидент как возможный террористический акт. В среду вечером полиция провела обыск в доме задержанного.

По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, прибывшего в город в четверг, обыск поможет полиции определить, считать ли произошедшее терактом. При этом, по словам министра, нападавший действовал в одиночку, и поиск возможных сообщников не ведется.

Испанская пресса сообщала, что в течение некоторого времени до нападения подозреваемый находился под наблюдением служб безопасности.

Однако представитель министерства внутренних дел не подтвердил эти сообщения. По словам чиновника, подозреваемый не имел судимостей за уголовные преступления или терроризм в Испании или союзных странах и не был под наблюдением, хотя и находился в стране нелегально.

В июне началась процедура депортации, однако это административное дело, и оно не требовало немедленного рассмотрения, добавил он.

В 2004 году Испания пережила нападение исламистских боевиков: в результате нескольких взрывов в Мадриде погибли 192 человека и более 1800 получили ранения.

В 2017 году в серии терактов на бульваре Лас-Рамблас в Барселоне погибли 16 человек и около 200 получили ранения.