Нападение на фигуранта "московского дела" Егора Жукова. Что известно

Оппозиционный блогер, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и фигурант "московского дела" Егор Жуков попал в больницу после того, как двое неизвестных напали на него около дома и сильно избили. Возбуждено уголовное дело о побоях. Ранее Жуков заявил, что его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) сразу после зачисления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что произошло в воскресенье

Жукова избили возле подъезда его дома. "По словам очевидцев, на него напали двое "титушек", которые впоследствии скрылись на самокатах. Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", - написал в воскресенье в телеграм-канале пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков.

В "Инстаграме" "Команды Жукова" опубликованы фотографии, на которых видно, что оппозиционный блогер сильно пострадал.

Позже Топорков сказал Интерфаксу, что Жуков проходит обследование в 67-й больнице. "Диагноз пока не определен. Предварительно - сотрясение мозга и черепно-мозговая травма", - уточнил он.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что врачи рекомендуют госпитализировать блогера. Жуков начал работать на "Эхе Москвы" после того, как суд вынес ему приговор. Его судили вместе с другими фигурантами "московского дела", возбужденного после протестов в Москве летом 2019 года.

Источник Интерфакса в медицинских кругах сообщил, что у Жукова сотрясение мозга, множественные ссадины и гематомы головы и груди. "Жизни Жукова ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Венедиктов позже уточнил, что врачи отпустили Жукова. "Сейчас Егор находится дома вместе с родителями", - подтвердил Топорков РБК.

Что говорят в полиции

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

"С заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись", - сказали в пресс-службе Интерфаксу.

В полиции при этом не уточнили имя заявителя. Ранее стало известно, что Жуков написал заявление в полицию.

"Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю", - говорится в заявлении Жукова (его опубликовала "Новая газета").

"Предполагаем, что это политический заказ" , - сказал Топорков "Коммерсанту".

История с ВШЭ

Это уже второе нападение на Жукова - 24 июля двое неизвестных напали оппозиционного блогера возле подъезда его дома, но тогда ему удалось скрыться от нападавших и он не получил серьезных травм, пишет Интерфакс. Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сказал Топорков РБК.

В этот раз события развивались так: днем в воскресение фамилия блогера оказалась в новостях после того, как он заявил об отчислении из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления.

Как утверждает Жуков, он был отчислен "по указке сверху". В вузе заявили, что это не соответствует действительности, а набора студентов на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", на который был зачислен Жуков, был отменен из-за нехватки преподавателей.

По словам Жукова, его приняли на профиль с самым высоким баллом. На приеме в качестве портфолио он отправил фильм "Отменить призыв", вышедший на канале "Команда Жукова", после чего успел оплатить обучение.

"Дальше начались выкрутасы. 27 августа, в 19:27 мне на почту приходит письмо. В нем сообщается, что договор со мной заключили. Но уже в 20:49, то есть примерно через полтора часа, приходит другое письмо. В нем сообщается, что договор со мной расторгнут", - рассказал блогер на своем канале.

Жуков утверждает, что некая сотрудница приемной комиссии ВШЭ, которая "пожелала остаться неназванной". Она написала ему, что там нашли договор о зачислении на профиль на практике современного исскуства и, "по последним данным, от него избавились по указке сверху".

"Сказать, что профиль, на который я поступил, не набрался, было нельзя. Потому что по документам было видно, что он набрался. И все же "Вышка" нашла способ закрыть профиль "Искусство кино", перекрыв таким образом возможность обучаться не только мне, но и ребятам, которые поступал вместе со мной на этот профиль", - заявил оппозиционный блогер.

Объявление о закрытии профиля появилось на сайте Школы дизайна ВШЭ. "Это вынужденное решение университета обусловлено тем, что творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам, - говорится в нем. - Мы приносим извинения нашим абитуриентам в связи со сложившейся ситуацией, о которой мы узнали слишком поздно, чтобы предусмотреть другие варианты".

Вуз предложил обсудить возможность проведения дополнительного собеседования для перевода на другой профиль.

"Публикация Егора Жукова о том, что его "исключили" из Высшей школы экономики, не соответствует действительности, - заявил руководитель Школы дизайна ВШЭ Арсений Мещеряков. - После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался". "Я лично проводил с ним эту беседу", - подчеркнул Мещеряков.

Дело Жукова

2 августа 2019 года студент Жуков был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы.

После того, как за Жукова заступились студенты и преподаватели ВШЭ, он стал одним из самых известных фигурантов "московского дела".

Позднее ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

В начале декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Экстремистские призывы, по мнению суда, звучали в YouTube-канале "Блог Жукова". Жуков на протяжении всего процесса и после приговора настаивал на своей невиновности.