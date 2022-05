Нападение на начальную школу в Техасе: погибли 19 детей и учительница, нападавший убит

По меньшей мере 19 учеников начальной школы, а также учительница, погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд в американском штате Техас.

Еще 13 детей отвезли в больницы, у них ранения разной степени тяжести. 66-летняя женщина и девочка 10 лет находятся в критическом состоянии.

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Ромас, был застрелен. Согласно сообщениям местной прессы, он был старшеклассником этой же школы.

Стрельба в школе произошла за два дня до начала летних каникул, и поэтому вторник был необычным днем: дети сходили в зоопарк, а затем должна была состояться церемония награждения учеников. Детей попросили прийти в нарядной одежде, а не в школьной форме.

Теперь школа закрыта до конца учебного года.

Президент США Джо Байден сказал, что скорбит вместе с семьями погибших, и призвал к немедленным действиям в отношении оружейного лобби, которое препятствует принятию законов об ограничениях торговли оружием.



Как рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт, стрелок бросил свой автомобиль возле школы, вошел в здание и открыл огонь.

Источники в местных правоохранительных органах сообщают, что на стрелке был бронежилет, он был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15 с магазинами большой емкости.

По данным источников в полиции, прежде чем отправиться к школе, Ромас застрелил свою бабушку.

Сообщается, что после стрельбы он забаррикадировался в здании школы.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что его застрелил сотрудник пограничной службы США, который находился недалеко от школы и бросился туда, услышав звуки выстрелов.

Еще двое пограничников были ранены во время перестрелки с преступником. Один из них был ранен в голову. Сейчас они в больнице, угрозы для их жизни нет.

Пограничный патруль — федеральное агентство, которое охраняет пункты въезда в США. В Ювалде, который находится менее, чем в 130 км от границы с Мексикой, располагается офис погранслужбы.

В самом Ювалде живет всего около 16 тыс. человек, 80% населения — латиноамериканцы.

Член сената Техаса Роланд Гутьеррес заявил, что Ромас купил винтовку, как только ему исполнилось 18 лет.

Нападение произошло в школе "Робб", где обучаются дети в возрасте от 7 до 10 лет. В школе учатся чуть менее 500 человек. Около 90% учащихся в школе — испаноязычные.

Американские СМИ назвали имя убитой учительницы: ее звали Ева Мирелес, она преподавала детям 9-10 лет. На ее странице на сайте школы сказано, что у нее есть муж, дочь, которая заканчивает колледж и еще три хвостатых члена семьи, а сама она любит бегать и ходить в походы.

Начальник полиции округа заявил, что стрельба началась во вторник в 11:32 по местному времени. Следователи считают, что нападавший действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.

Когда произошла трагедия, президент США Джо Байден находился на борту президентского самолета, возвращаясь из поездки в Азию, его тут же проинформировали о стрельбе.



Президент США распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом и другими общественными зданиями в знак скорби по жертвам. Флаги будут приспущены до вечера 28 мая.

Прибыв в Белый дом, Байден обратился к стране с речью, в которой призвал американцев выступить против влиятельного лобби, отстаивающего право на свободное владение оружием.

"Я надеялся, что когда стану президентом, мне не придется переживать это снова. Как нация мы должны спросить себя: "Когда, бога ради, мы собираемся противостоять оружейному лобби? — сказал президент США. — Не говорите мне, что мы не можем повлиять на эти побоища".

По его словам, сама идея, что 18-летний парень может зайти в магазин и запросто купить штурмовую винтовку и пистолет, в корне неверна. Такого рода массовые убийства редко случаются где-то еще в мире, добавил он.

О необходимости ужесточить контроль за продажей оружия высказались сразу же после известий о трагедии в Техасе и другие влиятельные демократы.

"Всему есть предел", — заявила вице-президент Камала Харрис, призвав проявить смелость и принять "разумную и осмысленную политику", чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

По словам экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, Америка превращается "в страну сплошного душераздирающего крика" и одних только мыслей и молитв уже недостаточно.

"Нам просто нужны законодатели, обладающие волей остановить бич вооруженного насилия в Америке, убивающий наших детей", — написала она в "Твиттере", реагируя на случившееся в Техасе.

Thoughts and prayers are not enough.

We simply need legislators willing to stop the scourge of gun violence in America that is murdering our children.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 24, 2022