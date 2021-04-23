Нападение с ножом во французском городе Рамбуйе. Убита сотрудница полиции

В городе Рамбуйе неподалеку от Парижа от ножевых ранений погибла сотрудница полиции. На входе в полицейский участок на нее напал 36-летний мужчина, который, согласно сообщениям, несколько лет назад приехал во Францию из Туниса. Полиция застрелила нападавшего, который позже умер в больнице. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура.

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О мотивах преступления пока не сообщается. Агентство Рейтер со ссылкой на полицейский источник ранее сообщало, что нападавший не выкрикивал исламистских лозунгов, однако другой источник того же агентства говорит, что он выкрикнул "Аллах Акбар!"

По данным одного из источников этого агентства, нападавший приехал во Францию легально и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщил представитель прокуратуры, нападавшего видели у отделения полиции и раньше, предположительно, он приходил, чтобы провести разведку.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция не сдастся перед лицом "исламского терроризма".

49-летняя сотрудница полиции возвращалась на работу, поменяв парковочный талон на своем автомобиле. В этот момент вслед за ней в участок зашел мужчина и ударил ее ножом в шею. После этого полицейские открыли по нападавшему огонь. Как сообщается, убитая женщина выполняла административную работу. Она не была вооружена.

Перед нападением, как говорят свидетели, мужчина ходил возле станции и разговаривал по мобильному телефону. Он прошел через двери участка вслед за женщиной, на которую впоследствии напал.

На место происшествия отправились премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр внутренних дел страны. В беседе со СМИ на месте Кастекс назвал нападение "варварским поступком бесконечной трусости".

Дело расследует Национальная антитеррористическая прокуратура, учрежденная в 2019 году.

Валери Пекресс, президент совета региона Иль-де-Франс, в который входят Париж и Рамбуйе, заявила, что террористических мотивов нападавшего нельзя исключать.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в "Твиттере", что Франция "никогда не сдастся в борьбе с исламским терроризмом". "Народ стоит плечом к плечу с ее семьей, с коллегами и с силами безопасности", - написал он, назвав убитую по имени, Стефани.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

"Она была офицером полиции. Стефани убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на уже пострадавшей земле департамента Ивелин. Народ стоит рядом с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламистским терроризмом мы не сдадимся", - написал президент.

Министр внутренних дел Жерар Дарманен в свою очередь заявил, что меры безопасности в полицейских участках по всей Франции будут усилены.

Экстремизм и полиция во Франции

Французские власти недавно приняли законодательные меры, чтобы защитить полицейских, запретив распространение видео и фотографий, раскрывающих личность жандармов при исполнении.

За последние годы Франция пережила волну исламского экстремизма: с момента нападения на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году в стране от рук джихадистов погибло свыше 250 человек.

В октябре прошлого года выходец из Чечни обезглавил школьного учителя Самюэля Пати, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. За три недели до этого у здания, где раньше размещалась редакция журнала, пакистанец ранил двух человек, которых он, судя по всему, принял за сотрудников редакции.

Французские власти начали кампанию против экстремизма. В конце прошлого года правоохранители начали массовые проверки мечетей, а власти заняли намного более жесткую позицию в вопросах депортации "нежелательных" лиц. Зачастую депортации подвергались люди, которым на родине грозит опасность.