Нападение в английском Рединге считают терактом. Задержан 25-летний выходец из Ливии

По подозрению в нападении с холодным оружием на людей в парке английского города Рединг задержан 25-летний местный житель Хаири Саадалла. Британские правоохранительные органы подозревают, что в субботу вечером он убил трех человек и нанес ножевые ранения еще троим.

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Источники Би-би-си в правоохранительных органах сообщают, что он является выходцем из Ливии. По данным наших источников, в 2019 году Саадалла попал в поле зрения британской контрразведывательной службы МИ-5, которой стало известно, что он намеревался отправиться за рубеж — возможно, чтобы принимать участие в террористической деятельности.

Сотрудники спецслужб изучили эту информацию, однако не обнаружили непосредственной угрозы и не стали возбуждать оперативное дело, которое позволило бы продолжать расследование.

Полиция расследует инцидент как террористический. Вместе с тем, британские правоохранительные органы заявили, что не разыскивают никаких других подозреваемых и не располагают данными о дальнейшей опасности для общества.

Уровень террористической угрозы в Британии не поменялся — она остается "значительной".

Что произошло?



Полицейские прибыли в парк Форбери Гарденс в центре Рединга в районе 19:00 после нескольких сообщений о том, что неизвестный напал с ножом на посетителей.

На месте преступления был задержан 25-летний житель Рединга. По сообщениям СМИ, злоумышленника сбил с ног "регбистским приемом" полицейский, у которого не было оружия.

Полиция и организаторы акции протеста движения Black Lives Matter, состоявшейся в парке несколькими часами ранее, заявили, что инцидент и демонстрация никак не связаны.

Как сообщила местная спасательная служба, на место происшествия были направлены по меньшей мере пять машин скорой помощи и вертолет.

Трое людей получили серьезные ранения. Редингская больница, в которую отвезли двоих из пострадавших, заявила, что один из них находится в стабильном состоянии, а второго выписали.

В 23:00 в субботу более десятка вооруженных полицейских с щитами вошли в многоквартирный дом на улице Базингсток-роуд, жители здания были эвакуированы. Позднее из здания донесся громкий хлопок. Вооруженные полицейские затем покинули здание.

Как сообщает газета Telegraph, полицейские обыскали квартиру подозреваемого и вынесли оттуда, в частности, крупную циркулярную пилу.

Что известно о подозреваемом?



Полиция изначально рассматривала нападение как убийство, но затем его стали классифицировать как "террористический инцидент", и расследование перешло к контртеррористическому отделу.

Газеты Telegraph и Guardian, со ссылкой на свои источники в службах безопасности, пишут, что задержанный Хаири Саадалла имеет проблемы с психическим здоровьем, и полиция рассматривает это как существенный фактор в расследовании.

Заместитель главы лондонской полиции Нил Басу заявил, что "мотивы этого жуткого поступка далеко не очевидны".

Что говорят очевидцы?



20-летний Лоуренс Уорт рассказал Би-би-си, что нападение произошло в 10 метрах от него. "В парке было много людей. Все сидели и выпивали с друзьями, когда вдруг появился этот человек, начал кричать непонятные слова и подошел к большой группе людей, пытаясь ударить их ножом".

"Он ударил трех из них, а потом развернулся и побежал в мою сторону. Тогда мы начали убегать. Когда он понял, что нас не догонит, то попытался напасть с ножом на другую группу людей, которые сидели поблизости. Он попал одному человеку в спину и в шею. А потом, когда он понял, что все бегут, он тоже стал убегать из парка" — говорит свидетель.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нападение в Рединге вызывает у него "отвращение и шок". Он также отметил смелость невооруженных полицейских, которые арестовали подозреваемого.

Министр внутренних дел Прити Пател написала в Твиттере: "Этим вечером на наших глазах произошло бессмысленное нападение на людей, которые просто проводили субботу в компании родственников и друзей".

Анализ



Доминик Кассиани, корреспондент Би-би-си

Вполне возможно, что ужасающие убийства, произошедшие в субботу, — это еще один пример нападения одиночки, когда один отдельно взятый человек идет на убийство под влиянием экстремистских убеждений.

В ноябре прошлого года британские власти снизили уровень террористической угрозы с "крайне высокого" до "значительного". Это означает, что нападения по-прежнему довольно вероятны, однако разведывательных данных о непосредственной угрозе для жизни людей нет.

С тех пор произошли уже три серьезных инцидента, в результате которых были убиты два человека. Два из этих нападений осуществили одиночки.

Сегодня полиция будет допрашивать подозреваемого, а тем временем начнется огромная по масштабам операция. Специалисты начнут изучать экаунты подозреваемого в социальных медиа, чтобы обнаружить его возможные контакты с экстремистами, будут тщательно проанализированы все его звонки и текстовые сообщения за многие годы.

Сотрудники МИ-5 изучат уголовные дела — как уже закрытые, так и те, расследование которых сейчас ведется, — в отношении всех представляющих интерес людей.

Постепенно сложится представление о всех передвижениях подозреваемого. Но установить, что именно привело его к этому нападению, может быть очень нелегко.