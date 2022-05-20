Напиток из листьев ивы и соленая вода. Как в КНДР лечат от "ковида"

Чтобы остановить распространение коронавируса, Северная Корея наглухо закрыла свои границы еще в начале 2020 года, однако это не помогло, и вирус проник в страну. Судя по материалам государственных СМИ, с ковидом там борятся средствами традиционной медицины, потому что других лекарств нет.

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Корреспонденты Би-би-си изучили северокорейские СМИ, чтобы попытаться понять, что происходит в закрытой стране, которая отказывается от вакцин и другой медицинской поддержки извне. Выяснилось, что коронавирус в стране называют "лихорадкой" и рекомендуют различные традиционные методы лечения. Что это за методы и могут ли они помочь заразившимся?

Напиток из листьев ивы

Тем, кто болеет в легкой форме, газета правящей партии "Родонг Симнун" рекомендует пить имбирный или жимолостный чай и напиток из листьев ивы.

Обильное горячее питье действительно может смягчить некоторые симптомы болезни, такие как боль в горле или кашель, и предотвратить обезвоживание в ситуации, когда потеющие люди теряют больше жидкости, чем обычно. А имбирь и лист ивы снимают воспаление и уменьшают боль. Но они не являются лекарством от самого вируса, как это преподносят в СМИ.

Соленая вода

Еще одно лекарство — соленый раствор. По северокорейскому телевидению показали семейную пару, которая рекомендовала полоскать горло соленой водой утром и вечером, чтобы не заболеть "лихорадкой". А затем сообщили, что в Пхеньян была отправлена "тысяча тонн соли" для изготовления "антисептического раствора".

Полоскание горла и промывание носа соленой водой помогают организму бороться с вирусами, вызывающими простуду. Но нет никаких доказательств того, что они замедляют распространение коронавируса.

К тому же, как только коронавирус проникает в организм, он размножается и распространяется так глубоко в органы, куда не может проникнуть никакой соленый раствор при полоскании горла и носа.

Обезболивающие и антибиотики

Государственное телевидение Северной Кореи также рекомендует больным принимать обезболивающие, такие как ибупрофен, и антибиотики, например, амоксициллин.

Ибупрофен и парацетамол действительно могут снизить температуру и облегчить такие симптомы, как головная боль или боль в горле.

Но они не убивают вирус и не предотвращают его размножение.

Применять антибиотики, предназначенные для лечения бактериальных, а не вирусных, инфекций, может быть опасно, так как использование антибиотиков без необходимости способно привести к развитию резистентных микробов.

Кроме того, уже известно, что упомянутые северокорейским телевидением антибиотики, в частности, азитромицин, практически не влияют на состояние больного и не предотвращают тяжелого течения болезни или попадания в больницу.

Есть всего несколько одобренных ВОЗ препаратов, которые действительно помогают при коронавирусе. Это противовирусные препараты паксловид, молнупиравир и ремдесивир, а также терапия антителами, имитирующая ответ иммунной системы. Но даже их эффективность может меняться в зависимости от состоянии больного.

Что происходит в системе здравоохранения Северной Кореи

Система здравоохранения Северной Кореи была создана, чтобы обеспечивать бесплатную медицинскую помощь всем жителям страны — от базовых услуг на уровне деревень до специализированного лечения в государственных городских больницах.

Но в последние годы ее финансирование стало уменьшаться из-за бедственной экономической ситуации в стране, пострадавшей из-за санкций и засухи.

Закрытие границ страны и строгие карантинные меры тоже оказали разрушительное воздействие.

Считается, что система здравоохранения особенно плоха за пределами Пхеньяна: в больницах и поликлиниках там не хватает персонала, лекарств и оборудования.

В отчете ООН за 2021 год отмечено, что некоторые заводы Северной Кореи по производству фармацевтических препаратов, вакцин и медицинского оборудования не соответствуют уровню передовой практики ВОЗ и не удовлетворяют потребности местного спроса.

Многие перебежчики из Северной Кореи в Южную рассказывали, что им приходилось платить за лекарства огромные деньги и искать их "по блату" среди знакомых, которые имели отношение к правящей партии.

Но государственные СМИ Северной Кореи уверяют, что лекарств хватит всем, и их производство все время увеличивается.

Кто помогает КНДР

В прошлом году Северная Корея отказалась от трех миллионов доз вакцины китайского производства в рамках Covax, глобальной схемы обмена вакцинами.

Южная Корея также заявила, что не получила ответа на свое предложение помочь с вакцинами, лекарствами и персоналом. При этом известно, что Северная Корея недавно отправила три самолета в китайский Шэньян, чтобы забрать оттуда лекарства и привезти в страну.

Китайское министерство иностранных дел заявило, что это не были "антипандемические поставки", но добавило, что страна готова помогать Северной Корее в борьбе с коронавирусом.

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