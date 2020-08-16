Напоровшийся на риф сухогруз у острова Маврикий разломился надвое

Японский сухогруз, напоровшийся в конце июля на риф у острова Маврикий в юго-западной части Индийского океана и создавший угрозу экологической катастрофы, разломился на две части, пишет Err.ee.

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По данным Национального кризисного комитета Маврикия, состояние судна ухудшилось в субботу утром и после полудня 15 августа от него отломилась носовая часть, сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Сухогруз Wakashio напоролся на риф 25 июля, после чего из него вытекло около 1000 тонн мазута. Загрязнение создало угрозу для кораллов, рыбы и другой морской флоры и фауны у побережья Маврикия, став, по мнению ряда ученых, худшей экологической катастрофой в истории островного государства.

Вокруг разлива мазута были установлены боновые заграждения. К моменту разлома корпуса большая часть остававшегося на судне топлива была откачана. Остатки мазута на сухогрузе в четверг оценивались в 166 тонн.

По словам ученых, полное воздействие разлива пока оценить сложно, но последствия нанесенного ущерба будут ощущаться на зависящем от туризме Маврикии на протяжении десятилетий.

Обломки судна планируется отбуксировать, на что потребуется, по всей вероятности, несколько месяцев. Япония и Франция обещали оказать содействие в ликвидации последствий аварии.

Маврикий — островное государство в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара; состоит из двух островов. Несмотря на отдаленность, Маврикий очень популярен среди европейских туристов и является одним из самых красивых и дорогих туристических курортов наряду с Мальдивскими и Сейшельскими островами. На Маврикии распространен в основном пляжный отдых, но также популярны экскурсии в океан, реже — вглубь острова. Одной из природных достопримечательностей являются т.н. Семицветные пески.