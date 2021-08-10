Напряжение в Вильнюсе нарастает: протестующие оцепили Сейм, полиция применила слезоточивый газ, один полицейский ранен

Несколько тысяч человек собрались перед Сеймом во вторник утром, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или делающих тесты.

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Согласно выданному разрешению, протест может длиться до 17 часов. Но после этого срока протестующие не расходятся. Они говорят, что уйдут, только если правящая коалиция придет поговорить с ними.

Что происходит сейчас

По состоянию на 19.00, протестующие все еще находятся у здания Сейма и блокируют ворота, не позволяя членам парламента покинуть территорию. Участники акции оттесняют представителей СМИ, не позволяют вести съемку и комментировать происходящее, настроены агрессивно.

Покинувший здание член Сейма консерватор Паулюс Саударгас даже несколько раз становился перед группами митингующих и отвечал на их вопросы. Когда политик попытался уйти, протестующие следовали за ним и не отпускали. Заметно увеличилось число сотрудников полиции. По словам коллег с места событий, к митингующим подъехали как минимум четыре бригады полиции. На журналиста и оператора LRT возле Сейма напали, а полиция применила слезоточивый газ. Толпа такое действие сопровождала криками "позор".

Депутаты, приехавшие в Сейм на автомобилях, не смогли выехать, так как митингующие заблокировали ворота. Депутатам, припарковавшим машины в других местах, тоже с трудом удавалось покинуть парламент. Консерватору Лауринасу Кащюнасу разъяренная толпа перекрыла дорогу. Член Сейма попытался поговорить с толпой, люди окружили его, позже ему не позволили уехать. Были предприняты попытки бросить флаг в парламентариев, о чем сообщили находящиеся у Сейма коллеги. Нападениям подверглись и другие парламентарии.

Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский. Срочно вызвали медиков. В настоящее время у Сейма есть не менее трех медицинских бригад.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и нескольким женщинам. Какие травмы получил полицейский, пока не сообщается. Это могло произойти из-за того, что протестующие бросали камни и другие предметы в их сторону.

Президент Литвы призывает позволить членам Сейма покинуть здание

"Демократия — это не анархия", — начал запись в социальной сети во вторник вечером президент Г. Науседа. "Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение; Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, а аргументировать и объяснять свои решения, даже если на это уходит много времени, энергии, а иногда даже может показаться безнадежным. Но демократия — это не анархия. Свобода слова — это не свобода оскорблять, а свобода протеста — это не свобода насилия", — сказал Науседа.

Глава государства осудил решение митингующих заблокировать Сейм и не выпускать из него политиков. "Литва сталкивается с большими проблемами, и наш гнев, наше разделение — это то, что ослабляет государство в очень ответственное время. Я не оправдываю блокировку Сейма. Я призываю цивилизованно — без оскорблений и нападок — позволить представителям народа покинуть здание парламента", — призвал он.

Что случилось

Организатор мероприятия — Астра Астраускайте, учитель литовского языка и литературы, около 15.30 часов объявила, что митинг подходит к концу, и она больше не несет ответственности за мероприятие. Сразу после этого участники, еще находившиеся у Сейма, держась за руки и планировали окружить парламент. Люди скандируют "Сейм — прочь". Когда протестующие окружили Сейм, раздавались призывы принести стилизованные эшафоты к дверям парламента и оставить там. Позже люди уже скандировали лозунги о свободе выбора, говорили "нет" диктатуре.

Протестующие больше не придерживаются 75-метровой дистанции от Сейма, которую ранее требовали сотрудники полиции. Отправились в президентуру Подписи, собранные около 17.00, организаторы протеста принесли в президентуру. Они призвали президента Гитанаса Науседу выразить недоверие правительству и отправить его в отставку. Это сделали Астраускайте и член Сейма Айдас Гедвилас. При входе в здание президентуры через парадную дверь, представителей митингующих вежливо направили в офис президента. У офиса они встретили советника президента страны Ярослава Наркевича.

Встреча была неожиданной для советника, гостей он сначала не узнал. Позже вошли представители митингующих и вручили резолюцию с подписями. Резолюцией призывают к "немедленной отмене обязательного тестирования, вакцинирования, паспорта возможностей и других ограничений для непривитых и не переболевших коронавирусом людей, создавая всем равные условия для работы и доступа к частным, государственным услугам; отменить экстремальную ситуацию из-за сезонного вирусного заболевания".

Митингующие также просят президента объявить досрочные выборы в Сейм, а правительство должно объявить президенту о своей отставке. Всего собрано 93 страницы по 40 подписей. По словам организаторов, будет ли это последнее мероприятие, зависит от результатов из офиса президент. Заблокированы ворота В связи с проведением митинга у здания Сейма во вторник усилена охрана в здании парламента, а вечером были заблокированы ворота двора возле второго здания. Заместитель директора Службы безопасности Валентинас Мацкявичюс подтвердил BNS, что во вторник служба усилила охрану Сейма.

"Это общая практика, когда мы учитываем содержание и обстоятельства любого мероприятия, события или визита и всегда укрепляем наши силы", — сказал Мацкявичюс.

"Мы, должностные лица, работаем не первый день, и мы всегда стараемся учитывать характер митинга, людей, их количество, мы все оцениваем и соответствующим образом концентрируем наши силы", — сказал Мацкявичюс.