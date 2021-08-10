Напряжение в Вильнюсе растет: протестующие оцепили Сейм, полиция применила слезоточивый газ, ранен полицейский
Foto: DELFI.lt

Несколько тысяч человек собрались перед Сеймом во вторник, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или делающих тесты.

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Разрешение на протест было выдано до 17 часов. Но после этого срока протестующие не расходятся. Говорят, что уйдут, только если правящая коалиция придет поговорить с ними.

Что происходит сейчас

В семь вечера протестующие все еще находились у здания Сейма и блокировали его ворота, не позволяя членам парламента покинуть территорию. Участники акции оттеснили представителей СМИ, не позволяли вести съемку и комментировать происходящее, были настроены агрессивно.

Покинувший здание член Сейма консерватор Паулюс Саударгас несколько раз становился перед группами митингующих и отвечал на их вопросы. Когда политик попытался уйти, протестующие следовали за ним и не отпускали. Заметно увеличилось число сотрудников полиции. По словам коллег с места событий, к митингующим подъехали как минимум четыре бригады полиции. На журналиста и оператора LRT возле Сейма напали, а полиция применила слезоточивый газ. Толпа такое действие сопровождала криками "позор".

Депутаты, прибывшие в Сейм на автомобилях, не смогли выехать, так как митингующие заблокировали ворота. Депутатам, припарковавшим машины в других местах, тоже с трудом удавалось покинуть парламент. Консерватору Лауринасу Кащюнасу разъяренная толпа перекрыла дорогу. Были предприняты попытки бросить флаг в парламентариев, о чем сообщили находящиеся у Сейма журналисты. Нападениям подверглись и другие парламентарии.

Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский. Срочно вызвали медиков. На данный момент у Сейма есть не менее трех медицинских бригад.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и нескольким женщинам. Какие травмы получил полицейский, пока неизвестно. Травма может быть связана с тем, что протестующие бросали камни и другие предметы в сторону стражей порядка.

Президент Литвы призывает позволить членам Сейма покинуть здание

"Демократия — это не анархия", — начал запись в социальной сети во вторник вечером президент Гитанас Науседа. "Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение; Да, политикам надо не вешать ярлыки на граждан, а аргументировать и объяснять свои решения, даже если на это уходит много времени, энергии, а иногда может казаться безнадежным. Но демократия — это не анархия. Свобода слова — это не свобода оскорблять, а свобода протеста — это не свобода насилия", — сообщил Науседа.

Глава государства осудил решение митингующих заблокировать Сейм и не выпускать из него политиков. "Литва сталкивается с большими проблемами, и наш гнев, наше разделение — это то, что ослабляет государство в очень ответственное время. Я не оправдываю блокировку Сейма. Я призываю цивилизованно, без оскорблений и нападок, позволить представителям народа покинуть здание парламента", — призвал президент.

Что случилось

Организатор мероприятия Астра Астраускайте, учитель литовского языка и литературы, около 15.30 часов объявила, что митинг подходит к концу, и она больше не несет ответственности за мероприятие. Сразу после этого участники, еще находившиеся у Сейма, держась за руки, решили окружить парламент. Люди скандировали: "Сейм — прочь". Когда протестующие окружили Сейм, раздавались призывы принести стилизованные эшафоты к дверям парламента и оставить их там. Позже люди уже скандировали лозунги о свободе выбора, говорили "нет, диктатуре!".

Протестующие больше не придерживаются 75-метровой дистанции от Сейма, которую от них требовали сотрудники полиции. Подписи, собранные около 17.00, организаторы протеста принесли в президентуру. Они призвали Гитанаса Науседу выразить недоверие правительству и отправить его в отставку. Это сделали Астраускайте и член Сейма Айдас Гедвилас. На входе в здание президентуры представителей митингующих вежливо направили в офис главы государства, где они встретили советника президента страны Ярослава Наркевича.

Встреча была неожиданной для советника. Представители митингующих вручили ему резолюцию с подписями, которая призывала к "немедленной отмене обязательного тестирования, вакцинирования, паспорта возможностей и других ограничений для непривитых и не переболевших коронавирусом людей, созданию всем равных условий для работы и доступа к частным, государственным услугам; отмены экстремальной ситуации из-за сезонного вирусного заболевания".

Митингующие также просили президента объявить досрочные выборы в Сейм, а правительство должно сообщить президенту о своей отставке. Всего собрано 93 страницы по 40 подписей. По словам организаторов, будет ли это последнее мероприятие, зависит от результатов работы офиса президента.

В связи с проведением митинга у здания Сейма во вторник усилена его охрана, а вечером были заблокированы ворота двора возле второго здания. Это подтвердил агентству BNS заместитель директора Службы безопасности Валентинас Мацкявичюс. "Это общая практика, когда мы учитываем содержание и обстоятельства любого мероприятия, события или визита и всегда укрепляем наши силы", — сказал Мацкявичюс.

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