Нарвитянин в TikTok призывал к насилию против украинцев: полиция его оштрафовала
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как сообщает Нарвская полиция, мужчину оштрафовали на 500 евро за разжигающие ненависть видеоролики.

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На этой неделе бдительный человек сообщил полиции, что проживающий в Нарве мужчина разжигает ненависть и призывает к насилию в отношении граждан Украины в социальной сети TikTok. Полицейские связались с мужчиной, выяснили мотивы такого поступка и объяснили, к каким последствиям могут привести такие действия. В отношении мужчины было начато делопроизводство о проступке. Он был оштрафован на 500 евро.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция решительно реагирует на случаи разжигания ненависти, подстрекательства к насилию и использование символики, поддерживающей агрессию. "В Эстонии не допускается разжигание ненависти. Люди, подстрекающие к насилию, угрожающие или использующие военную символику, должны осознавать, что такие действия могут быть провокационными и угрожать общественному порядку", — сказал Пюви, подчеркнув, что полиция продолжает уделять пристальное внимание разжиганию ненависти и использованию военной символики.

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