Наряду с Ираном и КНДР: США внесли Россию в "черный список" стран по свободе вероисповедания
Foto: LETA

Россия попала в список США, в который включены причастные к "систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных прав" страны. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента, пишет "Дождь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В списке по нарушениям религиозных свобод также числятся Иран, Пакистан, Китай, КНДР, Саудовская Аравия, Эритрея, Таджикистан, Туркмения и Мьянма. Блинкен в заявлении указал, что нарушение свободы вероисповедания в этих государствах "вызывает особое беспокойство".

Тем временем в "список наблюдения" США попали Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские острова. Как заявил госсекретарь США, власти этих стран "допустили серьезные нарушения свободы вероисповедания".

По словам Блинкена, в каждом государстве существуют вызовы свободе выбора религиозных убеждений и они требуют "постоянной глобальной сплоченности и безотлагательного внимания международного сообщества".

По его словам, США продолжат "оказывать давление" для того, чтобы недостатки в связи со свободой вероисповедания в законах некоторых государств были исправлены.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия КНДР религия в России США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим