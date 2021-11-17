Наряду с Ираном и КНДР: США внесли Россию в "черный список" стран по свободе вероисповедания

Россия попала в список США, в который включены причастные к "систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных прав" страны. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента, пишет "Дождь".

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В списке по нарушениям религиозных свобод также числятся Иран, Пакистан, Китай, КНДР, Саудовская Аравия, Эритрея, Таджикистан, Туркмения и Мьянма. Блинкен в заявлении указал, что нарушение свободы вероисповедания в этих государствах "вызывает особое беспокойство".

Тем временем в "список наблюдения" США попали Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские острова. Как заявил госсекретарь США, власти этих стран "допустили серьезные нарушения свободы вероисповедания".

По словам Блинкена, в каждом государстве существуют вызовы свободе выбора религиозных убеждений и они требуют "постоянной глобальной сплоченности и безотлагательного внимания международного сообщества".

По его словам, США продолжат "оказывать давление" для того, чтобы недостатки в связи со свободой вероисповедания в законах некоторых государств были исправлены.