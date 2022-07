NASA опубликовало первый снимок с телескопа "Джеймс Уэбб"

Космическое агентство NASA опубликовало первую цветную фотографию вселенной, сделанную космическим телескопом "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST). Снимок был обнародован в ходе трансляции из Белого дома в понедельник, 11 июля.

"Это первое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, является самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день", — говорится в сообщении NASA. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

"Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения Уэбба. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки", — описало снимок агентство.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.