NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года
Foto: Vida Press

NASA отложило до 2025 года этап лунной программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон, пишет портал телеканала "Дождь".

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Изначально высадить астронавтов на Луну планировалось в 2028 году, но бывший президент США Дональд Трамп поручил сократить срок до 2024 года. Нельсон назвал эту цель "технически неосуществимой", передает CNBC.

По его словам, сдвинутся и другие этапы программы Artemis: облет Луны по орбите кораблем без экипажа отложили как минимум до весны 2022 года, а миссию с экипажем перенесли на май 2024 года.

Одной из причин изменения сроков Нельсон назвал суд между компаниями Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска из-за контракта на строительство лунного модуля, который получила SpaceX. По словам Нельсона, из-за судебного процесса NASA потеряло семь месяцев работы с компанией Маска.

Третий этап программы Artemis подразумевает высадку первой в истории женщины на поверхность Луны. По плану, исследования астронавтов на спутнике Земли продлятся около недели.

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Джефф Безос президент США Blue Origin Artemis NASA SpaceX Дональд Трамп Илон Маск
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