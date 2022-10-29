НАСА сделало снимок "улыбающегося" Солнца

На этой неделе спутник НАСА сделал снимок Солнца, на котором выглядит, будто оно "улыбается". Об этом пишет The Guardian.

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В среду, 27 октября, агентство опубликовало упомянутую фотографию в социальной сети Twitter.

"Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела, как солнце "улыбается". В ультрафиолетовом свете мы видим эти темные пятна на Солнце, которые известны как корональные дыры и являются областями, откуда быстрый солнечный ветер дует в космос", — сообщили представители НАСА.

Say cheese! 📸 Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022

Обсерватория солнечной динамики НАСА — это миссия агентства, направленная на изучение того, как создается солнечная активность и влияет на космическую погоду. Впервые запущенный 11 февраля 2010 года космический корабль обсерватории измеряет внутреннюю часть Солнца, атмосферу, магнитное поле и выходную энергию.

С момента публикации фотография НАСА получила множество реакций в интернете, многие сравнивают изображение с вырезанной на Хэллоуин тыквой, львом и солнцем из детского шоу "Телепузики".

Несмотря на дружелюбный вид, эксперты предупреждают, что корональные дыры Солнца могут означать солнечную бурю, которая обрушится на Землю 29 октября. В Spaceweather.com сообили, что на самом деле таким образом на Землю извергается тройной поток солнечного ветра.

Солнечные бури — это различные выбросы массы и энергии с поверхности Солнца, которые деформируют магнитное поле Земли. В результате эти бури увеличивают видимость полярного сияния в северном и южном полушариях.