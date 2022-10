НАСА сделало снимок "улыбающегося" Солнца

На этой неделе спутник НАСА сделал снимок Солнца, на котором выглядит, будто оно "улыбается". Об этом пишет The Guardian.

В среду, 27 октября, агентство опубликовало упомянутую фотографию в социальной сети Twitter.

"Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела, как солнце "улыбается". В ультрафиолетовом свете мы видим эти темные пятна на Солнце, которые известны как корональные дыры и являются областями, откуда быстрый солнечный ветер дует в космос", — сообщили представители НАСА.

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31