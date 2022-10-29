НАСА сделало снимок "улыбающегося" Солнца
Foto: NASA

На этой неделе спутник НАСА сделал снимок Солнца, на котором выглядит, будто оно "улыбается". Об этом пишет The Guardian.

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В среду, 27 октября, агентство опубликовало упомянутую фотографию в социальной сети Twitter.

"Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела, как солнце "улыбается". В ультрафиолетовом свете мы видим эти темные пятна на Солнце, которые известны как корональные дыры и являются областями, откуда быстрый солнечный ветер дует в космос", — сообщили представители НАСА.

Обсерватория солнечной динамики НАСА — это миссия агентства, направленная на изучение того, как создается солнечная активность и влияет на космическую погоду. Впервые запущенный 11 февраля 2010 года космический корабль обсерватории измеряет внутреннюю часть Солнца, атмосферу, магнитное поле и выходную энергию.

С момента публикации фотография НАСА получила множество реакций в интернете, многие сравнивают изображение с вырезанной на Хэллоуин тыквой, львом и солнцем из детского шоу "Телепузики".

Несмотря на дружелюбный вид, эксперты предупреждают, что корональные дыры Солнца могут означать солнечную бурю, которая обрушится на Землю 29 октября. В Spaceweather.com сообили, что на самом деле таким образом на Землю извергается тройной поток солнечного ветра.

Солнечные бури — это различные выбросы массы и энергии с поверхности Солнца, которые деформируют магнитное поле Земли. В результате эти бури увеличивают видимость полярного сияния в северном и южном полушариях.

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