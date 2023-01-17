Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

В 2022 году в КНР проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее.

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В конце декабря минувшего года в самой густонаселенной стране мира, Китае, проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 17 января, сообщило Государственное статистическое управление КНР в Пекине. Таким образом население страны в 2022 году сократилось впервые за шесть десятилетий, уточнило агентство dpa.

Уровень рождаемости составил всего 6,77 новорожденных на 1000 человек, это самый низкий показатель за последние несколько десятилетий.

Число родившихся в 2022 году (9,56 млн) оказалось ниже количества умерших (10,41 млн). До этого убыль фиксировалась в 1960 и 1961 годах на фоне сильного голода после катастрофических последствий индустриализации.

Высокая стоимость жилья и здравоохранения



По оценкам экспертов, Китай давно страдает от резкого снижения рождаемости и старения населения. Отмена спорной демографической политики в 2015 году ("Одна семья — один ребенок") привела к росту показателей — но лишь незначительному и в течение короткого периода времени.

Специалисты считают, что причины заключаются в высокой стоимости жилья, образования и здравоохранения в Китае, а также в снижении стремления населения вступать в брак. Пандемия, по всей видимости, усугубила эту негативную тенденцию.

В 2021 году состоящим в браке китайским парам разрешили иметь до трех детей. Расходы на обучение были несколько снижены. Предоставление отпусков по беременности и по уходу за ребенком облегчили.

В то же время каждый пятый гражданин Китая — старше 60. Прослойка трудоспособного населения в возрасте от 15 до 59 лет продолжает сокращаться.

Старт кампании регулирования рождаемости в Китае дали в 1979 году



Кампания регулирования рождаемости была начата в Китае в 1979 году. Ее целью было ограничение численности жителей. В 2013 году родить второго ребенка разрешили парам, в которых один из супругов был единственным ребенком в семье, представителям некоторых этнических меньшинств, а также сельским жителям ряда провинций, если первым появившимся на свет ребенком в семье была девочка.

Между тем на фоне пандемии китайские больницы последние месяцы переполнены, крематории не справляются со сжиганием трупов. Официальные цифры давно не отражают реальных масштабов эпидемии в КНР, отмечало агентство dpa. По оценкам экспертов, от COVID-19 в Китае умерли сотни тысяч человек.