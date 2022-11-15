Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Как сообщает Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), сегодня число людей на планете достигло 8 млрд. Для того, чтобы вырасти на миллиард, человечеству понадобилось 11 лет.

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Отметка в 7 млрд человек была преодолена в 2011 году. По прогнозам, 9 млрд человек будут жить на Земле в 2037 году. Более половины прироста мирового населения до 2050 года обеспечат страны Африки южнее Сахары.

Среди основных демографических трендов специалисты ООН выделяют:

замедление роста численности населения;

снижение коэффициента рождаемости (в 1950 году женщина в среднем рожала 5 детей, в 2022-м — только 2,3);

рост ожидаемой продолжительности жизни (с 64 лет для родившихся в 2010 году до 73 лет для родившихся в 2019-м);

старение населения (доля людей в возрасте старше 65 лет удвоилась в сравнении с 1950 годом).

Демографы подчеркивают, что с 1970-х годов темпы роста мирового населения снижаются, а в 2020 году впервые опустились ниже 1%. Ожидается, что пик (10,4 млрд человек) числа людей на планете будет достигнут в конце XXI века.