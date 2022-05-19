"Наша Нива" сообщила, что в книжных Беларуси запретили продавать "1984" Оруэлла. Мининформ это опровергает

"Наша Нива" сообщила, что в книжных магазинах страны запретили продавать книгу-антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла. Издание ссылается на копию соответствующего распоряжения, но не публикует его из "соображений безопасности за людей, которые его передали" редакции, пишет "Новая газета. Европа".
"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". О реализации доложить не позднее 19 мая", — говорится в документе.
Провластный телеграм-канал "Желтые сливы" со ссылкой на Мининформ опроверг информацию о запрете романа.
Белорусское издание Zerkalo позвонило в книжные магазины, чтобы узнать, что происходит с романом Оруэлла. В "Белкниге" сообщили, что книг писателя у них в продаже и так уже давно не было.
В сети книжных магазинов Oz.by сказали, что про распоряжение о снятии книг с продажи они ничего не знают. При этом Zerkalo заметило, что после новости о запрете "1984" в онлайн-магазине Oz.by исчезли из продажи некоторые издания романа. Zerkalo отмечает, что нельзя точно сказать, не раскупили ли белорусы экземпляры после появления новости.
Еще в нескольких книжных магазинах изданию сообщили, что роман есть в наличии, а про указание о запрете они ничего не слышали.
В 2020 году "1984" был издан в переводе на белорусский язык Андреем Янушкевичем, отмечает "Медиазона.Беларусь". 16 мая Янушкевича арестовали на 10 суток. В тот же день издательство "Янушкевич" открыло книжный магазин. Сотрудница "СБ.Беларусь Сегодня" Людмила Гладкая сообщила, что при задержании у Янушкевича изъяли 200 книг.