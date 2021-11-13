Нашествие скорпионов в Египте: три человека погибли, сотни пострадали
Foto: AFP/Scanpix

В Египте три человека погибли и сотни пострадали от укусов скорпионов, которые расползлись по улицам и домам после проливных дождей с градом.

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Нашествию подвергся расположенный на Ниле город Асуан на юге страны. По словам представителя министерства здравоохранения, наводнившие город скорпионы ужалили около 450 человек.

В пятницу в районе Нила был сильный дождь с грозой и градом. Скорпионов, а иногда и змей, регулярно вымывает на улицы ливнями.

Медицинские центры в отдаленных деревнях, расположенных поблизости от гор и пустынь, получили дополнительные дозы противоядия, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Медиков отозвали от вакцинации населения, чтобы помогать пациентам, ужаленным скорпионами.

Жителей призывают не выходить из домов и избегать мет с большим количеством деревьев.

Египет — родина толстохвостых скорпионов (Androctonus crassicauda), считающихся одними из самых смертоносных в мире. Яд черного толстохвоста вызывает тяжелое отравление и может убить человека меньше чем за час.

Симптомы у пострадавших от укусов скорпионов включают затрудненное дыхание, мышечные спазмы и подергивания головой.

Противоядие обычно используется в качестве профилактической меры до появления симптомов, но может быть эффективным и после ухудшения симптоматики.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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