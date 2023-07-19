"Наши двери открыты". Глава MI6 предложил сотрудничество россиянам, которые выступают против войны

Руководитель Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур на мероприятии журнала Politico в Праге призвал оппозиционно настроенных россиян связаться с его ведомством, чтобы вместе противостоять режиму Владимира Путина и остановить агрессию против Украины.

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"Я приглашаю их сделать то, что другие уже сделали за последние 18 месяцев, и присоединиться к нам. Наши двери всегда открыты. Мы рассмотрим их предложения помощи с осмотрительностью и профессионализмом, которыми славится моя служба. Их секреты всегда будут в безопасности с нами, и вместе мы будем работать, чтобы положить конец кровопролитию", — заявил Мур. Как именно желающие могут связаться с британской разведкой, он не уточнил.

По мнению главы MI6, как и жители СССР в 1968 году во время Пражской весны, многие россияне не хотят "оказаться на неправильной стороне истории", а "самые смелые" готовы действовать в соответствии со своими убеждениям и при поддержки британской разведки. "Они с ужасом наблюдают, как их солдаты разоряют братскую страну. В глубине души они знают, что решение Путина напасать на братский славянский народ и его аргументы — мошенничество, миазмы лжи и фантазии", — считает Мур.

В разговоре с корреспонденткой Politico Энн Макэлвой, состоявшемся после выступления, шеф британской разведки отметил, что россияне обращаются к MI6 с предложениями о сотрудничестве на протяжении всей полномасштабной войны. "Конечно, при этом они рискуют. Но мы заботимся о людях, которые приходят и работают с нами, и, конечно же, о наших успехах ничего не известно", — подчеркнул глава спецслужбы.

Мур также призвал не подгонять Киев в ходе украинского наступления. "Это тяжелая работа, и, знаете ли, украинские чиновники и военные не уклоняются от нее. И у русских была возможность поставить защиту, которую очень сложно преодолеть. украинские командиры, в отличие от их российских коллег, хотят сохранить жизнь своим войскам и поэтому действуют с должной осторожностью. Они все же отвоевали за месяц больше территории, чем русские за год", — сказал он.

Руководитель MI6 также отметил, что цель его ведомства и Запада в целом — поставить Украину в максимально выгодное положение до начала переговоров о завершении войны: "Никто не хочет унижать Путина, тем более никто не хочет унижать великий народ России. Но путь для них очень ясен: вывести все свои войска".

В мае Центральное разведывательное управление США публично обратилось к оппозиционно настроенным россиянам с призывом делиться с ними информацией, которая поможет остановить вторжение в Украину. Для этого ведомство создало специальный Telegram-канал.