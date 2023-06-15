"Наши соседи умирают от голода". Редкие интервью "Би-би-си" с жителями Северной Кореи

Жители Северной Кореи рассказали "Би-би-си" о такой нехватке продовольствия, что их соседи умирают от голода. Эти эксклюзивные интервью, которые удалось взять у жителей самой изолированной страны в мире, говорят о том, что в КНДР сложилась наихудшая с 1990-х годов ситуация, полагают эксперты.

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Как рассказывают жители КНДР, в 2020 году власти полностью перекрыли границы, отрезав все жизненно важные поставки. Они также ужесточили контроль над жизнями своих граждан. При этом власти в Пхеньяне заверили "Би-би-си", что ставят на первое место интересы своих граждан.

С помощью организации Daily NK, у которой имеется сеть своих источников в КНДР, "Би-би-си" удалось тайно взять интервью у троих простых жителей Северной Кореи. Они рассказали, что после закрытия границы опасаются, что им либо придется погибнуть от голода, либо их казнят за нарушение законов.

Мнение людей, живущих в Северной Корее, удается услышать крайне редко. Как говорит Пак Сокил из организации "Свобода в Северной Корее" (LiNK), которая оказывает помощь перебежчикам из Северной Кореи, эти интервью свидетельствуют о "разворачивающейся в стране опустошительной трагедии".

Как рассказала "Би-би-си" одна из жительниц Пхеньяна, она лично знала семью из трех человек, которые умерли у себя дома от голода. "Мы постучались к ним в дверь, чтобы предложить воды, но никто не ответил", — рассказала Чжи Ён. По ее словам, когда власти вошли в квартиру, они обнаружили, что соседи умерли.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Чжи Ён — это не настоящее имя женщины, мы изменили его и имена других людей, у которых мы брали интервью, в интересах их безопасности.

Строитель, который живет недалеко от китайской границы и которого мы назвали Чхан Хо, рассказал нам, что еды настолько мало, что в его деревне уже пять человек умерли от голода. "Сначала я боялся, что умру от ковида, но потом стал опасаться, что скончаюсь от голода", — рассказал он.

Северная Корея никогда не была в состоянии производить достаточно продовольствия для 26 миллионов своего населения. Когда в январе 2020 года власти закрыли границы, они прекратили импортировать зерно из Китая, а также удобрения и технику, необходимые для выращивания урожая.

При этом они укрепили границы, установив заграждения, и по некоторым данным отдали приказ пограничникам стрелять во всех, кто попытается пересечь границу. Таким образом они практически положили конец контрабанде продовольствия, которое продавалось на черном рынке, где отоваривается большинство жителей Северной Кореи.

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Рыночная торговка с севера страны, которую мы назвали Мен Сук, рассказала, что почти три четверти продуктов поступало на ее местный рынок из Китая, но сейчас "все пусто". Она и все, кто жил за счет продажи товаров, контрабандой ввезенных из-за границы, лишились большей части своего дохода. Мен Сук говорит, что у ее семьи еще никогда не было так мало еды и что с недавних пор люди стали стучаться к ним в дверь и просить еду — настолько они голодны.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Чжи Ён из Пхеньяна рассказала, что слышала про людей, которые кончали жизнь самоубийством у себя дома или уходили умирать в горы, потому что не могли свести концы с концами. Сама она, по собственному признанию, с трудом может прокормить своих детей. Однажды она не ела два дня подряд и боялась, что умрет во сне.

В конце 1990-х годов Северная Корея пережила массовый голод, от которого погибло до трех миллионов человек. Новые слухи о голоде, на что указывают и наши интервью, вызывают опасения, что страна оказалась на грани новой катастрофы. "То, что обычные представители среднего класса наблюдают у себя по соседству голод, вызывает серьезную озабоченность, — говорит специалист по экономике Северной Кореи Питер Уорд. — Мы пока не говорим о полномасштабном коллапсе общества или массовом недоедании, но дела выглядят плохо".

С ним согласна Ханна Сон, директор организации NKDB, которая документирует нарушения прав человека в Северной Корее. "За последние 10-15 лет мы редко слышали о случаях голода, — говорит она. — Но теперь мы вновь отправляемся в самые трудные времена северокорейской истории".

Даже сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, предпринимающий различные попытки наладить сельское хозяйство, намекнул на серьезность ситуации, открыто упомянув однажды о "продовольственном кризисе". При этом он продолжает отдавать финансовый приоритет своей ядерной программе. В 2022 году было проведено 63 испытания баллистических ракет — рекордное число. По одной из оценок, общая стоимость этих испытаний превышает 500 млн долларов (459,5 млн евро), это больше суммы, необходимой для покрытия ежегодного дефицита зерна в Северной Корее.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Люди, с которыми мы беседовали, рассказали также, как за последние три года власти усилили контроль над жизнью людей, ужесточили наказания и издали новые законы.

По данным правительства Южной Кореи, до пандемии каждый год из Северной Кореи в Китай через реку Ялуцзян бежало больше тысячи человек. Рыночная торговка Мен Сук рассказала нам, что теперь сбежать практически невозможно. "Сейчас даже за то, что вы просто приблизитесь к этой реке, вас ждет суровое наказание, так что почти никто не рискует бежать через реку", — говорит она.

По словам строителя Чхан Хо, сын его приятеля недавно стал свидетелем сразу нескольких казней за закрытыми дверями. В каждом случае казнили сразу по три-четыре человека за попытку бегства из страны. "С каждым днем жить становится все труднее, — говорит Чхан Хо. — Одно неверное движение, и тебе грозит казнь. Мы застряли здесь в ожидании смерти".

Мы попросили правительство Северной Кореи прокомментировать полученные нами сведения. Нам ответили, что "всегда, даже в самые трудные времена, ставят во главу угла интересы своего народа". "Благосостояние народа — наш главный приоритет, даже перед лицом испытаний и трудностей", — заявил "Би-би-си" представитель посольства Северной Кореи в Лондоне.

Северокорейские власти также говорят, что наши данные "не совсем соответствуют действительности", утверждая, что они были "получены в результате фабрикации со стороны антикорейских сил".

Однако по словам Пака Сокила из организации LiNK, эти интервью свидетельствуют о трудностях, которые наносят сразу "тройной удар". "Ситуация с продовольствием осложнилась, свободу людей еще больше ограничили, а бежать стало практически невозможно", — говорит Пак Сокил, по словам которого все это лишь подтверждает теорию о том, что "Северная Корея стала еще более репрессивной, чем когда-либо".

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Чжи Ён из Пхеньяна говорит, что слежка и облавы стали такими безжалостными, что люди перестали доверять друг другу. Ее саму вызывали на допрос по новому закону, принятому в декабре 2020 года, который запрещает людям смотреть, слушать и распространять иностранные фильмы, телепередачи и песни.

По закону "Об отвержении реакционной идеологии и культуры", целью которого является перекрыть доступ к зарубежной информации, любой, кого поймают за распространение южнокорейского контента, может быть казнен.

Бывший северокорейский дипломат Рю Хен У, который в 2019 году стал перебежчиком, признался, что был поражен тем, до каких крайностей дошла борьба северокорейских властей с иностранным влиянием. "Ким Чен Ын боится, что если люди осознают, в какой ситуации находятся и как богата Южная Корея, они возненавидят его и восстанут", — поясняет Рю Хен У.

Интервью "Би-би-си" дают основания предположить, что за последние три года лояльность некоторых жителей Северной Кореи своим властям стала пропадать. "Если до ковида люди положительно относились к Ким Чен Ыну, то теперь почти все испытывают недовольство", — говорит Мен Сук.