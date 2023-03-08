Насилие над женщинами при талибах усугубляет гуманитарный кризис Афганистане

В среду 8 марта Организация Объединенных Наций заявила, что Афганистан при правительстве талибов стал самой репрессивной страной в мире в области соблюдения прав женщин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Власти практически заперли миллионы афганских женщин и девочек в домах, в том числе запретив им получать образование в школах и университетах.

"Очень грустно наблюдать за тем, как они методично, преднамеренно и систематически вытесняют афганских девочек и женщин из общественной жизни", — сказала Роза Отунбаева, глава миссии ООН в Афганистане, в заявлении по случаю Международного женского дня.

По словам Отунбаевой, репрессии против женщин стали огромным вредом, который нация нанесла сама себе. При этом сейчас Афганистан переживает гуманитарный и экономический кризисы, и сознательный отказ от половины рабочих рук только усугубляет положение.

Запрет на образование



Пришедшее к власти в стране после вывода американских войск радикальное исламистское движение "Талибан" уволило женщин практически со всех государственных должностей. Им также запрещено ходить в парки, на ярмарки, в спортивные залы и общественные бани, и приказано в обязательном порядке покрывать голову на публике, а в идеале — носить никаб, полностью закрывающий лицо и фигуру.

Но больше всего от введенных талибами правил пострадали девочки-подростки и студентки университетов: власти запретили им посещать средние школы и высшие учебные заведения. Начальные школы для девочек все еще открыты.

Этот запрет появился сразу же после того, как талибы вернулись к власти в 2021 году.

Поначалу они уверяли, что это временная мера, связанная с нехваткой учителей и отсутствием инфраструктуры, которая позволила бы осуществлять раздельное обучение, однако в конце прошлого года министерство образования просто объявило, что студентки вообще не должны возвращаться в университеты после зимних каникул.

Женщинам отказывают в праве на образование несмотря на то, что некоторые весьма уважаемые исламские духовные авторитеты страны выступают в его поддержку, ссылаясь на отсутствие подобных ограничений в Коране.

Один из ведущих религиозных деятелей Афганистана, Факирулла Фаик заявил, что образование женщин не представляет проблемы. А представитель Исламского общества Северной Америки Харун Имтиаз отметил, что запрет талибов на получение девочками образования неприемлем и противоречит исламскому учению.

"В Коране и в высказываниях пророков нет ни одного упоминания, которое оправдывало бы такие действия талибов", — сказал он.

По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 80% афганских девочек и молодых женщин школьного и студенческого возраста (порядка 2,5 млн) не посещают никакие учебные заведения.

Это решение талибов перечеркнуло все успехи, достигнутые Афганистаном в образовании женщин за последние 20 лет.

Хосна Джалил стала первой женщиной в Афганистане, назначенной на высокую правительственную должность заместителя министра по делам женщин.

До возвращения талибов она также успела поработать в министерстве горнорудной промышленности и нефти и в аппарате президента.

Джалил переехала в США за несколько месяцев до того, как талибы захватили Кабул в августе 2021 года.

Почти сразу новые власти заменили министерство по делам женщин на министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока.

"20-летний перерыв в правлении талибов поменял людей, — говорит Хосна Джалил. — К ним пришло понимание, что все люди, и мужчины, и женщины, должны иметь базовые права и жить достойно".

"Основная разница заключается в том, что женщины заговорили громче. В 1990-х женщины были более молчаливыми, а сейчас они не побоятся выйти на улицы", — полагает она.

Действительно, некоторые афганки, оставшиеся в стране, выходили и выходят на акции протеста, рискуя быть арестованными и снискать общественное осуждение, но власти довольно быстро их разгоняют, как, например, рассеяли небольшую демонстрацию у здания, в котором расположена миссия ООН. Правда, в соцсетях появилось несколько фотографий студенток, которые сидели на улице возле Кабульского университета и читали учебники.

Некоторые студенты и студентки выступили с призывом к юношам бойкотировать занятия до тех пор, пока они не станут доступными для всех. Но пока что этого не произошло.

При этом далеко не все студенты-мужчины согласны с запретом на обучение женщин. По словам одного из них, атмосфера в университете почти похоронная: "Ощущение было такое, что кто-то умер. Все были очень расстроены. Я знаю, почему, но боюсь говорить об этом, чтобы меня не арестовали", — сказал один из них.

Запрет на общественную жизнь



Изгнание женщин из общественной жизни несет с собой еще одну проблему: нехватку квалифицированных рабочих рук. Махбуба Серадж, активистка, решившая остаться в Афганистане после возвращения талибов, говорит, что эти запреты буквально толкают страну к катастрофе.

Кроме того, в декабре 2022 года новые власти издали очередной указ, на сей раз — запрещающий женщинам работать в неправительственных общественных организациях (НПО), в которых они составляли от 35 до 45% сотрудников.

Этот запрет уже напрямую может стоить афганцам жизней. Женщины и девочки в Афганистане вне своей семьи могут общаться только с другими женщинами и девочками.

"Это означает, что мы можем видеть только женщин-акушерок, врачей или медсестер. Наших девочек могут учить только женщины-учителя. В семьях, где нет мужчин, женщины не могут получить денежную или продовольственную помощь, если в пункте выдачи нет сотрудников-женщин, с которыми они могли бы пообщаться", — рассказала британской газете Telegraph учительница, назвавшаяся Фатимой.

В результате женщины и дети в таких семьях будут лишены гуманитарной помощи, без которой они просто не смогут выжить.

Но даже в тех местах, где женщинам все еще позволено работать, например, в больницах, это, по словам Хосны Джалил, основано на устных договоренностях. "Талибы одобрили это только на словах, оставив за собой возможность отозвать подобные разрешения в любой момент", — добавила она.

Несмотря на обещание не лишать женщин права на работу и образование, которое талибы дали сразу после возвращения во власть, они продолжают закручивать гайки, ограничивая жизнь женщин все больше.

"Одна женщина, с которой мы разговаривали в Афганистане, сказала, что все эти запреты похожи на приведение в исполнение смертного приговора в замедленной съемке", — рассказала Никита Уайт из австралийского отделения Amnesty International.