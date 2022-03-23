Насколько модернизирована украинская армия и чем ей так важны "Барайктары", NLAW и "Джавелины"

Насколько модернизированной и современной была украинская армия к началу так называемой специальной военной операции и что известно о новых вооружениях, которые Украине поставляют партнеры, — "Байрактарах", "Джавелинах", NLAW и Switchblade 300? На эти вопросы в материале Republic.Ru отвечает российский военный обозреватель Александр Гольц.

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Насколько современна и модернизирована украинская армия?

После присоединения Крыма к России и жестоких поражений в Донбассе в 2014–2015 годах Украина сделала довольно много для укрепления своей армии, которая до кризиса была в положении парии. Был существенно увеличен военный бюджет. Если в 2010-м он не дотягивал до $1 млрд, то в 2021-м, по данным наиболее авторитетного справочника The Military Balance, составлял уже $4,9 млрд. Была увеличена и численность Вооруженных сил — со 180 тысяч военнослужащих в 2014-м до 209 тысяч (145 тысяч — сухопутные войска, 11 тысяч — ВМС, 45 тысяч — ВВС, 8 тысяч — ВДВ и спецназ) в 2021-м. К этому следует прибавить 60 тысяч бойцов Нацгвардии и 45 тысяч пограничных войск.

На случай полномасштабного военного вторжения было принято решение о создании резервных сил. В настоящее время в стране действует многоуровневая система военного резерва, включая около 900 тысяч резервистов, несших воинскую службу в течение последних пяти лет. Численность добровольческих формирований, по мнению экспертов, не превышает 15 тысяч бойцов, и они так или иначе интегрированы в общую систему командования вооруженных сил.

Ахиллесовой пятой украинской армии является техническая оснащенность. Фактически подавляющая часть находящейся на вооружении военной техники была советского производства. Это касается находившихся в строю 858 танков (лишь около 300 из них прошли модернизацию и всего лишь пять танков "Оплот" были произведены в годы независимости). Около 1000 танков (в основном Т-64 и Т-72, но есть даже совсем древние Т-55) находились на базах хранения. Если иметь в виду условия, в которых хранилась боевая техника в постсоветский период, боеспособность этих танков более чем сомнительна. То же самое можно сказать и о 1,5 тысячах БТР и БМП, почти 2 тысячах единиц ствольной и реактивной артиллерии. В распоряжении Киева также было 90 установок тактических ракет "Точка-У", выпуск которых начался накануне развала СССР в 1989 году.

В ВВС ⁠и ВМС ситуация была еще хуже. За 30 ⁠лет вооруженные силы Украины не получили ни одного нового самолета. ⁠Самолетный парк состоял из 125 ⁠боеспособных ⁠самолетов: 37 ⁠истребителей МиГ-29 и 34 Су-27, 14 тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 31 ⁠штурмовика Су-25 и трех десятков ударных вертолетов. Украина располагала более чем 75 комплексами ПВО, включая С-300, "Тор-М", "Стрела-10" и "Тунгуска". Военно-морские силы были представлены фрегатом "Гетман Сагайдачный", десантным кораблем, а также дюжиной патрульных кораблей и катеров.

Согласно опубликованной в 2020-м концепции развития вооруженных сил, их перевооружение предполагалось провести в последующие 15 лет. Пока же Киев сконцентрировался на создании противотанковых средств. Были разработаны и приняты на вооружение противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар". Были также созданы система залпового огня "Ольха" и минометная система "Молот". Кроме того, была разработана противокорабельная ракета "Нептун". При этом следует признать, что Украина не слишком продвинулась в производстве вооружений.

И это следствие того, что, по мнению экспертов, Киеву так и не удалось реформировать оборонный сектор. Сами Вооруженные силы и государственный концерн "Укроборонпром" оставались сферой, закрытой от общественного контроля, полем постоянных конфликтов влиятельных групп интересов. Все годы существования независимой Украины оборонный сектор был источником бесконечных коррупционных скандалов. А олигархи не позволяли государству установить ясные правила в этой сфере.

Таким образом, состояние украинских вооруженных сил перед конфликтом в принципе не отличалось от того положения, в котором находятся армии большинства постсоветских государств. Их основу составляет военная техника эпохи СССР. В то же время очевидно, что определенные результаты дала боевая подготовка, полученная в результате сотрудничества со странами НАТО. Кроме того, на поле боя все очевидные изъяны могут компенсироваться готовностью и способностью войск сражаться.

Что такое NLAW, Javelin и "Байрактар", используемые украинской армией?





Foto: AP/Scanpix/LETA



NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) — противотанковый ракетный комплекс. Он был создан по заказу Министерства обороны Великобритании. По результатам конкурса контракт получила шведская компании Saab Bofors Dynamics. Противотанковая управляемая ракета работает по принципу "выстрелил-забыл" и применяется для борьбы с бронетехникой и полевыми укреплениями. Чтобы запустить ракету, гранатометчик должен захватить цель и сопровождать ее в течение как минимум трех секунд, чтобы блок электроники прицела произвел определение дистанции до цели, ее угловой скорости, угла места цели, температуры порохового заряда маршевого двигателя — необходимые ему для расчета точки прицеливания, включая расчет необходимого упреждения при стрельбе. В течение трех секунд упреждение и вертикальные поправки рассчитываются автоматически, смещая марку прицела на рассчитанное электроникой расстояние. После этого спусковой крючок разблокируется, и ракета может быть запущена. Возможность управления ракетой в полете, как и самонаведения на цель, у системы отсутствует.

"Умный" прицел автоматически рассчитывает поправки на метеоусловия и упреждение по движущейся цели, что значительно повышает точность стрельбы и упрощает подготовку к выстрелу. Дальность — около 800 м. Что делает комплекс эффективным только в ближнем бою и бою в условиях города.

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Javelin ("копье, дротик") — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года и был принят на вооружение армии США в 1996 году. Успешно применялся в ходе второй иракской войны и ряда других вооруженных конфликтов. Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет от $600 тысяч для США и союзников и до $1,4 млн на экспорт.

Ракета комплекса Javelin оснащена инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет реализовать принцип самонаведения "выстрелил-забыл". Стрелок осуществляет наведение, прицеливание и пуск ракеты, подносчик боеприпасов ведет общее наблюдение за противником и ожидаемыми целями. Благодаря принципу "выстрелил-забыл" становится возможной быстрая смена позиции расчетом сразу после пуска либо подготовка к выстрелу по следующей цели еще в момент нахождения первой ракеты на траектории.

Командно-пусковой блок представляет собой устройство с оптикой (дневной и ночной) и электроникой для управления стрельбой. Основным средством поиска цели является тепловизионная камера. Командно-пусковой блок использует оптические средства, включая тепловизор. Это позволяет искать и атаковать цели в любое время суток, а также обеспечивает устойчивость к воздействиям средств РЭБ и некоторым видам дымовых завес.

Javelin уверенно поражает в лоб большую часть современных танков, а также любые устаревшие бронемашины, включая и те, что оснащены динамической защитой. При этом ракета летит по особой траектории: сначала набирает высоту над танком или бронетранспортером, а потом наносит удар вертикально сверху. Это позволяет попасть в наименее защищенную верхнюю часть башни танка.

При этом Javelin, как, впрочем, и любое другое оружие, не является идеальным средством. Даже модернизированный ПТРК бьет только на 4 км, в то время как современный танк (например, Т-90) способен вести огонь на расстоянии до 5 км.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Bayraktar TB2 ("знаменосец") — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с четырьмя управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 километров. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время). Bayraktar также не является супероружием и по своим характеристикам не дотягивает до современных американских беспилотников. Однако у него есть и существенное преимущество. Турки располагают на сегодня уникальным опытом боевого применения беспилотников в общевойсковой операции. Они с успехом использовали Bayraktar в ходе боев в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Очевидно, что они продают не только сами беспилотники, но и тактику их эффективного использования.

Foto: Publicitātes foto

Из вооружений, доступных украинской армии, особое внимание также привлекает Switchblade 300 ("Выкидной нож") — одноразовый американский дрон-камикадзе, призванный увеличить общую огневую мощь небольших пехотных подразделений. Американское издание Politico со ссылкой на члена палаты представителей Конгресса США Майка Маккола сообщило, что Белый дом намерен направить на Украину 100 таких комплексов.

Switchblade 300 имеет длину 610 мм и весит 2,7 кг (включая чехол для переноски и пусковую установку), что делает его достаточно компактным и легким для переноски одним солдатом. Название Switchblade связано с крыльями на пружинах, которые находятся внутри пусковой установки в сложенном виде и раскрываются, когда дрон поднимается в воздух. Общая дальность управляемого полета составляет 10 км, но в связи с небольшим размером аккумулятор ограничен временем полета в 10 минут. Это делает его непригодным для разведки, но он остается полезен для недорогого поражения дальних целей и помощи в освобождении подразделений, прижатых вражеским огнем.