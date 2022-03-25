Насколько сильна армия Беларуси, и может ли она угрожать Украине

Генштаб ВСУ периодически сообщает о вероятном вовлечении армии Беларуси в войну в Украине, якобы этого требует Путин от Лукашенко. Насколько сильна и опасна для Киева армия Республики Беларусь — у DW.

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Белорусская армия насчитывает 65 тысяч служащих, из них около 15 тысяч — гражданский персонал. В декабре 2021 года, накануне белорусско-российских учений, Александр Лукашенко не исключил увеличения ее численности еще на 5 тысяч человек, чтобы "при необходимости прикрыть юг", намекая на укрепление границы с Украиной.

При этом белорусские ВС не достигают разрешенного лимита. Согласно Договору об ограничении обычных вооружений (ДОВСЕ), армия Беларуси может насчитывать 100 тысяч солдат, 1800 танков, 2600 бронемашин, 1615 артиллерийских систем, 260 самолетов и 80 ударных вертолетов. Но содержать все это Минску, судя по всему, экономически не по силам.

Из чего состоит белорусская армия

Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает сегодня 52-е место из 142 стран мира. Для сравнения — Украина на 22-й строчке, а Россия — на второй. Что касается размеров оборонного бюджета, то тут Беларусь лишь на 87-м месте с 723 млн долларов, уступая всем соседям.

По своей структуре белорусские Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск ПВО, а также сил специальных операций (ССО). Все эти рода войск подчиняются непосредственно Генеральному штабу. Еще у армии РБ есть транспортные войска и территориальная оборона.

После получения независимости армия досталась стране в наследство от Белорусского военного округа — одного из самых мощных в СССР. Даже нынешние силы спецопераций на самом деле созданы на базе советских ВДВ и спецназа ГРУ — это Витебская воздушно-десантная бригада, десантно-штурмовая бригада в Бресте и отдельная бригада спецназначения в Марьиной Горке.

Если верить открытым источникам, боевой состав белорусской армии в мирное время включает три авиабазы — в Барановичах, Лиде и Минске (Мачулищи). По периметру вдоль границ размещены четыре зенитные ракетные бригады и три зенитно-ракетных полка, на вооружении которых стоят комплексы С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". Помимо этого есть две радиотехнические, четыре механизированные, одна ракетная, одна реактивно-артиллерийская и три артиллерийские бригады.

ВС оборонительной направленности для мирного времени

Военная доктрина Беларуси подразумевает ведение только оборонительных операций, отмечает белорусский военный аналитик, попросивший не называть его имени: "Даже в измененной конституции есть пункт о невозможности агрессии с территории страны". Соответственно, продолжает он, и армия РБ устроена так, что наступательного потенциала у нее практически нет.

Самый многочисленный род войск Беларуси — военно-воздушные силы и войска ПВО, здесь служит четверть личного состава армии, указывает собеседник DW: "В июле 2020 года на авиабазе в Барановичах на боевое дежурство заступили первые четыре самолета Су-30СМ — тяжелые многоцелевые истребители поколения "4+", приобретенные у России. Это самое современное оружие РБ. Согласное заключенному контракту, всего Минску должны быть поставлены 12 таких самолетов".

Главной же проблемой белорусской армии он называет устаревание военной техники. При этом скромные экономические возможности страны не позволяют ей быстро перевооружаться: "До поступления новых самолетов в Барановичах базировались около трех десятков легких истребителей МиГ-29, часть из которых была модернизирована здесь же, на 558-м авиаремонтном заводе. На авиабазе в Лиде до сих пор на вооружении стоят два десятка советских штурмовиков Су-25, а из новинок были поставлены лишь учебно-боевые самолеты Як-130".

Параллельно войска ПВО получили 16 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 и пять батарей "Тор-М2Э". В Осиповичах с 2016 года на боевом дежурстве в реактивной артиллерийской бригаде находится шесть РСЗО "Полонез" белорусской разработки — созданная по китайской технологии система может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Бронетанковый парк ВС страны состоит из 1317 танков Т-72 разных модификаций. Все это, подчеркивает собеседник DW, говорит о том, что Беларусь имеет для мирного времени хорошую армию оборонительной направленности.

Боеспособна ли белорусская армия?

Однако украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Беларуси на сегодняшний день может выставить от 15 до 20 тысяч военнослужащих для вторжения в Украину. Около 15 тысяч, отмечает он, готовы точно, но единственное, что сдерживает Лукашенко, — это его боязнь потерять власть: "Либо руками Путина, который его заставляет воевать, либо руками белорусского народа и военных, которые не желают ввязываться в эту войну".

Белорусские военные, по его выражению, в Украине "погоду уже не сделают", но у Владимира Путина это самый крупный резерв, который он может сегодня бросить в бой, чтобы заполнить оперативную паузу. "Для него было бы важно запустить сейчас белорусскую армию в направлении Луцк-Львов и отвлечь силы от мест, где ВСУ наступают", — добавляет Олег Жданов.

Аналитик из Беларуси с такой оценкой не согласен. Если говорить о реальной силе белорусской армии, указывает он, то это четыре механизированные бригады сухопутных сил численностью 12 тысяч солдат плюс силы спецопераций — три бригады по 3 тысячи бойцов: "Ввести их Украину означает оголить все границы страны. Поэтому максимум, что Беларусь могла бы предложить Путину, это не более 6 тысяч солдат из ССО".

И даже здесь есть ряд проблем, единодушно подчеркивают наблюдатели, ведь армия РБ никогда не участвовала в боевых действиях, а готовили ее "в рамках имеющихся финансов". Боеспособность — это не только количество солдат и техники, но и оперативное искусство с тактикой. Поэтому, заключил еще один попросивший не называть его имени белорусский военный эксперт, "она определяется только одним критерием — войной".