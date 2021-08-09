"Наследника Samsung" освободят из заключения досрочно

Вице-председатель Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) досрочно выйдет из тюрьмы, где он отбывает срок по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.

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"Наследник Samsung" оказался в списке заключенных, которых комитет южнокорейского Минюста рекомендовал освободить условно-досрочно в понедельник, пишет газета The Wall Street Journal. Ли Джэён, как ожидается, выйдет на свободу уже в пятницу.

Среди факторов, повлиявших на решение об условно-досрочном освобождении Ли Джэёна, в Минюсте назвали "экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с затяжной пандемией COVID-19".

В январе суд приговорил Ли Джэёна к 2,5 годам тюрьмы. В том же месяце Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный приговор для Пак Кын Хе по делу о коррупции.

В августе 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал Ли Джэёна, внука основателя Samsung, виновным в хищении средств, а также в даче взяток и ложных показаний, и приговорил его к пяти годам заключения. Он провел год в заключении, и Высокий суд Сеула сократил ему срок заключения до 2,5 лет, а также отложил на четыре года приведение приговора в исполнение, и в феврале 2018 года Ли Джэён вышел на свободу.

В 2019 году Верховный суд потребовал повторного рассмотрения этого дела, итогом которого стало принятое в январе 2021 года решение.

Пока неясно, сможет ли 53-летний Ли Джэён вернуться к непосредственной работе в Samsung. В соответствии с южнокорейским законодательством, для людей, совершивших экономические преступления, действует пятилетний запрет на профессию, а для условно-досрочно освободившихся существуют ограничения на зарубежные поездки.

Samsung оставалась без ключевого руководителя уже второй раз за последние четыре года. Ли Джэён являлся фактическим главой конгломерата с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Ли Кун Хи умер в октябре 2020 года, и Ли Джэён должен был в скором времени официально стать главой Samsung.

Samsung представляет собой конгломерат, который объединяет в себе десятки разных компаний, включая компанию по страхованию жизни, компанию-владельца тематических парков, биофармацевтический бизнес, а также Samsung Electronics Co., крупнейшего в мире производителя смартфонов и чипов памяти. Для принятия ключевых решений в каждом из подразделений необходимо одобрение Ли Джэёна.

Акции Samsung Electronics подешевели на 3,4% по итогам торгов в Сеуле в понедельник. Их стоимость выросла на 36% за последние 12 месяцев.