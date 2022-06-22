Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Турцию впервые после убийства и расчленения журналиста Джамаля Хашогги

Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в среду прибыл с официальным визитом в Турцию - впервые после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле в 2018 году.

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Мохаммед бин Салман проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция и Саудовская Аравия в последние месяцы налаживают отношения после ссоры, вызванной убийством Хашогги.

Турции, оказавшейся в серьезном экономическом кризисе, нужны инвестиции и новые торговые партнеры, при этом у Эрдогана и его партии впереди, в 2023 году - выборы. Поэтому Эрдоган налаживает отношения со всеми соседями по региону, с кем ссорился в последние годы - с Саудовской Аравией, Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом.

Саудовский же принц хочет выбраться из изоляции, в которой он оказался из-за убийства Хашогги. В последние дни он посетил Иорданию и Египет, а в июле встретится с президентом США Джо Байденом, который в 2019 году обещал, что за зверское убийство журналиста Саудовская Аравия расплатится тем, что станет страной-парией.

Не названный по имени высокопоставленный турецкий чиновник сказал агентству Рейтер, что результатом визита принца Мохаммеда будет "полная нормализация отношений и их восстановление до докризисного уровня" и что Эрдоган с принцем подпишут соглашения о сотрудничестве в области энергетики, экономики и безопасности.

Убийцы Хашогги были разоблачены в первую очередь благодаря спецслужбам Эрдогана: те вели прослушку и записали происходившее в саудовском консульстве в Стамбуле.

Сам Эрдоган обвинял принца Мохаммеда бин Салмана в том, что он приказал убить Хашогги. Правда, обвинял не впрямую: Эрдоган сказал, что, по его сведениям, приказ поступил "с самого верха".

В апреле Эрдоган посетил Саудовскую Аравию и там на публике обнял принца Мохаммеда и объявил, что их страны вступают в "новую эпоху сотрудничества".

За три недели до этого стамбульский суд прекратил заочный процесс над 26 саудовцами, в том числе двумя помощниками принца Мохаммеда, подозреваемыми в причастности к убийству, заявив, что дело будет передано саудовским властям.

Правозащитники заявили, что этот шаг поможет убийцам избежать ответственности.

Убили и расчленили

Джамаль Хашогги, публицист, колумнист американской газеты Washington Post и яростный критик принца Мохаммеда, жил в США.

Осенью 2018 года он прилетел в Европу и 2 октября пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, нужные ему для женитьбы на его невесте-турчанке Хатидже Дженгиз. Больше его никто не видел.

Расследование, назначенное ООН, пришло к выводу, на основе турецкой прослушки, что Хашогги был зверски убит группой из 15 саудовских агентов, которые тут же расчленили его тело и по частям вынесли из консульства.

Американские разведслужбы считают, что приказ о похищении или убийстве публициста-оппозиционера отдал сам наследный принц Мохаммед бин Салман.

Саудовская прокуратура уверяет, что эта группа агентов действовала по своей инициативе и принц ничего не знал. Сам Мохаммед бин Салман тоже отрицает причастность к убийству.

Через год после убийства саудовский суд приговорил пять его предполагаемых соучастников к смертной казни, которую позже заменили 20-летними тюремными сроками, а еще троих отправил в тюрьму на сроки от семи до 10 лет. Имена осужденных не публиковались.

Хатидже Дженгиз резко осудила решение Эрдогана принять в Турции саудовского принца.

"То, что он набирает политическую легитимность, день за днем посещая разные страны, не меняет того факта, что он - убийца", - написала в "Твиттере" Дженгиз.

Лидер ведущей оппозиционной партии Турции, Республиканской народной партии, Кемаль Кылычдароглу, тоже осудил президента, заявив, что тот обнимается с человеком, который приказал убить Хашогги.