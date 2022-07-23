"Настоящее время": потомки ссыльных эстонцев и латышей из сибирского села поддерживают агрессию в Украине

Телеканал "Настоящее время" снял видеосюжет из сибирского села Верхний Суэтук, где живут потомки ссыльных эстонцев, латышей и финнов. У каждого второго жителя — по два паспорта. Они сохраняют язык и традиции, но не поддерживают позицию своих родственников из стран Балтии, осуждающих действия России в Украине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жители села Верхний Суэтук на юге Сибири — потомки эстонцев, латышей и финнов, сосланных сюда в 19-м веке за недовольство действиями Российской империи. Девять из десяти односельчан уехали в 90-х на историческую родину, сегодня осталось около сотни человек. Они учат в школе язык предков, общаются на нем, соблюдают народные традиции (например, с размахом отмечают праздник летнего солнцестояния), ходят в лютеранскую церковь и контактируют с родственниками из стран Балтии. До недавнего времени даже ездили друг к другу в гости.

При этом они считают себя россиянами, поддерживают действия властей в Украине и удивляются вопросам своих родственников из Европы о том, не страшно ли жить в России. В деревне плохо со связью, но федеральные телеканалы работают исправно. Журналисты приехали в село и поговорили с жителями. "Они-то там думают, что Россия виновата, — говорит один из жителей Освальд Тоосмалу. — А мы им: чего Россия-то, сколько Украина не давала Донбассу жить?!" В итоге с родными они теперь разговаривают преимущественно о погоде.

Например, эстонка Лина рассказала, что в 2001 году, будучи девятиклассницей, побывала в детском лагере Эстонии и так влюбилась в историческую родину, что после школы туда перебралась жить. Но через десять лет поняла, что не может без сибирской тишины и просторов. Сейчас она с русским мужем и пятерыми детьми живет в Верхнем Суэтуке.

Учительница эстонского языка Айри считает, что вранье льется со всех сторон, поэтому лучше жить по системе страуса — головой в песке — и говорить только о личном. Ей не нравится, что эстонские родственники считают сибирских эстонцев "бедненькими" и сочувствуют им. "Мы здесь не умираем, а живем", — говорит Айри.

Раз в две недели в село приезжает лютеранский пастор. Он призывает молиться "за мир в Украине, чтобы прекратилась война и кровопролитие". Говорит, главное, чтобы люди не гибли — Христос всех объединяет. В краевом руководстве думают, что такого объединения недостаточно — возможно, стоит прекратить преподавание эстонского языка, языка недружественной страны. Стена непонимания между соплеменниками растет.