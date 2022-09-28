"Настоящий демарш": судья КС России ушел в отставку на фоне "референдумов" в Украине

Самый молодой судья Конституционного суда России Константин Арановский досрочно ушел в отставку. Он мог раздражать власть многочисленными особыми мнениями и отсутствовал в КС при рассмотрении поправок к Конституции. Хотя в 2014 году голосовал за конституционность аннексии Крыма. В аналогичном деле о возможном присоединении других территорий Украины после "референдумов" судье Арановскому голосовать уже не придется. Юристы считают его отставку демаршем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Арановский был судьей КС с 2010 года — его назначил тогдашний президент Дмитрий Медведев, с которым они вместе учились в аспирантуре. К тому моменту высший суд страны уже окончательно встроился в вертикаль власти.

На счету Арановского — 34 особых мнения о несогласии с решениями КС. В 2020 году особые мнения судей в КС публиковать запретили.

В 2014 году, когда КС единогласно признал конституционным договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, за это решение по обращению Владимира Путина голосовал и Арановский. Слово "Украина" в решении вообще не звучало.

В 2020 году, когда Путин направил в КС поправки к Конституции, Арановский накануне заседания ушел на больничный.

На днях КС, возможно, должен будет рассмотреть новое обращение Путина — о присоединении к России четырех частично оккупированных регионов Украины. А Арановский накануне подал в отставку.

"Самая громкая отставка с начала того, что власти именуют "военной операцией"

Причины отставки Конституционный суд и сам Арановский в разговоре с Би-би-си комментировать не стали. Один из судей КС, услышав вопрос об отставке коллеги, сказал, что "очень занят" и повесил трубку.

Судья КС в отставке Владимир Ярославцев сказал Би-би-си, что сожалеет об отставке "талантливого и хорошо понимающего конституционное право" судьи Арановского: "Можно было не соглашаться с его эмоциональными высказываниями в особых мнениях, но он всегда выступал по существу и болел за защиту конституционных прав",

"Это настоящий демарш накануне голосования в КС по поводу присоединения оккупированных областей Украины. По сути это его голос против", — сказал Би-би-си юрист Григорий Вайпан.

О судье Арановском нельзя сказать, что он был тот "один, который не стрелял", отмечает эксперт. В 2014 году он не заявил особого мнения при голосовании по Крыму.

Его позиции по громким делам были зачастую двусмысленны — например, по делу об отказе исполнять постановление ЕСПЧ по ЮКОСу он написал мнение "и вашим, и нашим", считает эксперт.

"Но сегодняшний поступок Арановского, очевидно, говорит о том, что пытаться усидеть на двух стульях для него стало дальше невозможно. Это первая судейская отставка такого уровня с начала войны. И она показывает, что даже для тех, кто "стрелял", никогда не поздно прекратить это делать", — сказал Би-би-си Вайпан.

С версией о том, что судья, по-видимому, не захотел участвовать в предстоящем одобрении КС аннексии украинских территорий, согласна и автор телеграм-канала "Просто о КС" Ольга Подоплелова, руководитель юридического департамента правозащитной организации "Русь сидящая" (внесена в России в реестр "иностранных агентов").

"Мы подошли к черте, когда любое несогласие любого человека — это большая угроза его личной свободе и безопасности. То, что он решил уйти в отставку сейчас, заслуживает уважения", — уверена она.

Хотя Арановский участвовал в одобрении аннексии Крыма и некоторых репрессивных законов, у него были сильные особые мнения, отмечают юристы. Например, он занимал позицию, согласно которой Россия не является правопреемником репрессивных деяний советской власти и должна осуждать ее преступления в разрыве с ней, перечисляет Подоплелова.

Он предупреждал также, что ограничение права иностранцев владеть российскими СМИ — первый шаг к цензуре и "контролю над умами". Он в отличие от других судей посчитал неконституционным решение о недопуске условно осужденных к участию в выборах, которое не позволило выдвигаться Алексею Навальному.

"Очевидно, что с его стороны это было последовательное системное диссидентство, и сейчас наступил "предел уступчивости", выражаясь языком [председателя КС] Валерия Зорькина", — полагает собеседница Би-би-си.

Руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев считает, что Арановский решил избежать участия в рассмотрении дела о территориях Украины — поскольку понимает, каким будет решение, а высказать особое мнение возможности у него уже нет.

"Он бы считался проголосовавшим, а не участвовать в деле как в 2020 году, на этот раз видимо было нельзя", — предположил Коротеев.

Екатерина Мишина, бывший советник председателя Конституционного суда Владимира Туманова (возглавлял КС в 1990-е годы), сказала Би-би-си, что ждала отставки Арановского, поскольку позиции судьи "завидно отличалась от позиции его коллег по Конституционному суду".

"Единственный из состава суда не участвовал в позорном одобрении вопиюще антиконституционных поправок к Конституции, — напомнила она. — Это самая громкая отставка с начала того, что власти упорно именуют "специальной военной операцией".