"Настоящий Ганнибал Лектер". Как нашли маньяка, скрывавшегося 40 лет
Foto: DELFI

Убийца и насильник, терроризировавший Калифорнию во второй половине прошлого столетия, оказался бывшим полицейским и отцом троих дочерей.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Джозеф Деанджело признал себя виновным в 13 убийствах, многочисленных изнасилованиях и кражах, произошедших в 1970-80-х годах в США.

Крис Педретти и Мередит Вордлоу были подростками, когда на них напал Деанджело, получивший прозвище "Убийца из Золотого штата". В суде они смогли взглянуть в лицо своему обидчику и рассказать свои истории.

Ожидается, что приговор 74-летнему Деанджело будет вынесен в августе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Калифорния США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form