"Настоящий Ганнибал Лектер". Как нашли маньяка, скрывавшегося 40 лет

Убийца и насильник, терроризировавший Калифорнию во второй половине прошлого столетия, оказался бывшим полицейским и отцом троих дочерей.

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Джозеф Деанджело признал себя виновным в 13 убийствах, многочисленных изнасилованиях и кражах, произошедших в 1970-80-х годах в США.

Крис Педретти и Мередит Вордлоу были подростками, когда на них напал Деанджело, получивший прозвище "Убийца из Золотого штата". В суде они смогли взглянуть в лицо своему обидчику и рассказать свои истории.

Ожидается, что приговор 74-летнему Деанджело будет вынесен в августе.