"Наступает новый рассвет". DELFI в Лондоне: Великобритания вышла из ЕС, флаги спущены

После 47 проведенных в Евросоюзе лет Великобритания вышла из ЕС — этот момент произошел в 23:00 пятницы, 31 января, по лондонскому времени. В Латвии был 1 час ночи субботы, 1 февраля. Как передает корреспондент DELFI, флаги Великобритании на зданиях всех представительств ЕС в Лондоне были спущены.

За час до Брекзита премьер Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к британским подданным. "Это момент, когда наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", — сказал Джонсон.

Здание резиденции премьера на Даунинг-стрит подсветили в цвета британского флага, а на фасад проецировали изображение часов, отсчитывающих время до Brexit, отмечает Интерфакс.

Красными и синими огнями были освещены и здание Минфина, Минюста, Минобороны Великобритании, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.