Наступление ВСУ на Херсон: Антоновский мост разрушен, минобороны России объявило об окончании "переброски" войск за Днепр

После того как российская армия под давлением украинских войск начала массово покидать правый берег Днепра в Херсонской области, Киев заявил об освобождении уже нескольких десятков населенных пунктов под Херсоном.

К утру пятницы у здания областной администрации был вывешен украинский флаг, а сильно пострадавший от обстрелов Антоновский мост, который до последнего времени все еще можно было перейти хотя бы пешком, выведен из строя окончательно: там полностью обрушились два пролета.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, впрочем, заявил, что отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра (который прокремлевские СМИ называют "перегруппировкой") никак не поменяет статуса Херсонской области, которую по итогам наспех проведенного и не признанного в мире "референдума" Россия формально включила в свой состав.

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", — заявил Песков журналистам.

На уточняющий вопрос Би-би-си, не считают ли в Кремле унизительным отступление из Херсона — единственного областного центра Украины, который россиянам удалось взять под контроль и удерживать несколько месяцев, — Песков ответил отрицательно.

Он также отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин воспринял доклад командующего российскими войсками генерала Сергея Суровикина об обстановке в Херсоне и решение министра обороны Сергея Шойгу вывести российскую военную группировку из города.

"Было [решение] министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", — сказал Песков.

Буквально через час сообщение военное ведомство заявило, что "на левый берег Днепра переправились все российские военнослужащие".

В министерстве также заверили, что российская группировка перебралась через Днепр целиком — не потеряв в процессе ни одного человека из личного состава, ни одной единицы техники или вооружений. Оперативно проверить это заявление в условиях войны невозможно. Далеко не все заявления министерства обороны России подтверждаются.

Ранее украинские и западные военные заявляли, что вывод российских войск с правого берега Днепра займет намного больше времени.

Важнейший на данный момент город региона, вернувшийся под контроль Украины, — Снигиревка в Николаевской области. Этот населенный пункт расположен рядом с административной границей Херсонщины, и имеет стратегическое значение. Снигиревка была важным опорным пунктом российской армии, поскольку расположена на транспортном перекрестке и по сути открывает путь на Херсон.

Украинские военные в Снигиревке (Фото: Reuters)

"Снигиревка — это Украина", — было сказано в сообщении в телеграм-канале Вооруженных сил Украины. Оно сопровождается кадрами, на которых видно, что в городе подняли украинский флаг.

В августе, после того как город и еще несколько населенных пунктов в регионе перешли под контроль российских военных, эту территорию административно "присоединили" к Херсонской области, чтобы потом юридически оформить ее аннексию Россией.

Украинский генштаб в своей вечерней сводке в четверг привел слова командующего ВСУ генерала Валерия Залужного о том, что за последние сутки украинская армия освободила 12 населенных пунктов на Херсонщине и в Николаевской области. Генштаб уточнил, что они были освобождены на двух направлениях, по шесть на каждом.

Одно из этих направлений — Петропавловка-Новорайск (здесь имеется в виду продвижение с севера Херсонской области вдоль Днепра), а второе — Первомайское-Херсон, то есть с запада от Херсона.

Судя по опубликованным в четверг фотографиям и видео, в числе прочего поступили сообщения о занятии украинцами сел Качкаровка и Мыловое на берегу Каховского водохранилища. От Мылового по прямой по берегу — около 30 км до важного пункта, города Берислава, а оттуда — 8-10 км до Каховской ГЭС.

Украинский военный в населенном пункте Калиновское (Фото: Reuters)

Эти сообщения официально не подтверждены, но в целом вписываются в общую картину, складывающуюся в последние два дня: россияне постепенно оставляют населенные пункты по периметру "своей" территории на правом берегу Днепра, а украинцы их занимают.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении объявил, что на юге страны украинская армия освободила уже 41 населенный пункт.

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках оборонной операции, которая идет, — уже десятки. Освобожден 41 населенный пункт", — сказал Зеленский. Президент не уточнил, за какое время освобождены эти населенные пункты.

Британский доброволец в украинской армии Мейсер Гиффорд опубликовал видео из освобожденной деревни, на котором местные жители со слезами радости встречают вошедших в деревню украинских военных и их сослуживцев-иностранцев.

"Что меня особенно поразило — это реакция жителей деревни. Когда мы освободили деревню, шли через эту деревню, реакция женщин, детей, стариков… — они выходили, обнимали нас, целовали нас, плакали…", — говорит Гиффорд в другом видео. Деревня предположительно находится на Херсонщине, но Гиффорд ее не называет.

Here's a short clip of liberated Ukrainians seeing us for the first time.

We had this all day yesterday and the day before! 🥹

Like the hundreds of people we met, we also were almost overcome with emotion and tiredness. We pushed hard and fast. This is the result, happy faces ♥️ pic.twitter.com/V9BincVLJ2