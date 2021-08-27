Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская станет послом в африканской республике Кабо-Верде, сообщает РБК.

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Кабо-Верде расположена на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, ближайшие страны на материке — Мавритания, Гамбия и Сенегал.

Источники РБК утверждают, Поклонская сама хотела стать дипломатом: в мая она заявляла, что не хочет участвовать в новых выборах в Госдуму и займется другой деятельностью.

Наталья Поклонская получила известность в 2014 году, когда стала прокурором Крыма. Она занимала эту должность два года, после чего избралась в Госдуму от партии "Единая Россия". В 2018 году она стала единственным депутатом от "Единой России", проголосовавшим против повышения пенсионного возраста.