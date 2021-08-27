Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская станет послом в африканской республике Кабо-Верде, сообщает РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кабо-Верде расположена на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, ближайшие страны на материке — Мавритания, Гамбия и Сенегал.

Источники РБК утверждают, Поклонская сама хотела стать дипломатом: в мая она заявляла, что не хочет участвовать в новых выборах в Госдуму и займется другой деятельностью.

Наталья Поклонская получила известность в 2014 году, когда стала прокурором Крыма. Она занимала эту должность два года, после чего избралась в Госдуму от партии "Единая Россия". В 2018 году она стала единственным депутатом от "Единой России", проголосовавшим против повышения пенсионного возраста.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Наталья Поклонская
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом