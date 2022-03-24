НАТО хочет направить в Восточную Европу дополнительные войска
Foto: LETA

Страны НАТО намерены в ближайшее время одобрить наращивание военного контингента у восточных границ блока, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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О готовящемся решении генсек рассказал на пресс-конференции, устроенной накануне внеочередного саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. Встреча, в которой примет участие и президент США Джо Байден, должна состояться в Брюсселе в четверг.

По словам Столтенберга, дополнительные силы будут выделены Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

На саммите НАТО также должен быть утвержден очередной пакет помощи Украине, особенное внимание в котором уделяется усилению защитных мер, направленных для отражения нападения с применением химического, биологического и ядерного оружия.

"Я ожидаю от лидеров [стран альянса] согласия по поводу укрепления позиций НАТО по всей территории блока, но особенно в восточной его части. На суше, в воздухе и на море", - заявил Столтенберг.

В общей сложности у восточных границ Североатлантического блока, простирающихся от Балтии до Черного моря, дислоцировано около 40 000 военнослужащих.

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