НАТО и США проводят учения в Европе: что нужно о них знать

США, НАТО и ее партнеры проводят в Европе целую серию военных учений с похожими названиями. DW объясняет, как в них не запутаться, зачем их организовали и что в альянсе отвечают на опасения России.

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В мае и июне страны НАТО и их партнеры проводят в Европе целый ряд военных учений. Часть из них имеют похожие названия — Defender-Europe 21 и Steadfast Defender 2021. Как не запутаться в различных маневрах альянса и зачем их организовали, — у DW.

Американские учения Defender-Europe 21



Маневры Defender-Europe проходят каждый год. Организовывают их американские сухопутные войска, а участие принимают ряд других стран — как членов НАТО, так и государств-партнеров. В этом году к учениям, кроме Соединенных Штатов, присоединились 25 стран. Большинство из них — европейские члены альянса, а также Канада, Украина, Грузия, Молдова и все страны Западных Балкан, кроме Сербии. Defender-Europe 21 пройдут на территории 16 стран. Ни Украины, ни Грузии среди них нет.

Информация о количество военных, участвующих в этих учениях, вызвала определенную путаницу. Пентагон называет 28 тысяч солдат. В то же время замначальника штаба Верховного главнокомандования силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Удэ отметил на пресс-конференции 6 мая, что эта цифра "нереалистична". По его словам, одномоментно в Defender-Europe 21 будут задействованы максимум девять тысяч солдат. Другие цифры, по его выражению, можно получить, если только принять во внимание всю длительность учений.

Зачем США проводят Defender-Europe 21



Организованные американцами маневры уже начались в Эстонии. Там, в частности, с 5 мая отрабатывается высадка десантников, а также стрельбы реактивной артиллерии. А к берегам Албании еще в конце апреля прибыл большой транспортный корабль США Bob Hope — для тренировки высадки войск. В целом учения Defender-Europe 21, прежде всего, сосредоточены на Балканах и регионе Черного моря. Их основная цель — поддержание и усиление оперативной совместимости между войсками США и других стран НАТО, а также их партнеров.

Defender-Europe 21 охватывает и ряд так называемых связанных с ними учений. Участники Swift Response, около семи тысяч солдат и офицеров, сосредоточатся на тренировках воздушного десанта в Эстонии, Болгарии и Румынии. Маневры Immediate Response, в которых будут задействованы пять тысяч военных, стартуют в середине мая. В ходе их пройдут стрельбы, а также высадка с транспортных кораблей на берег.

Самыми масштабными станут учения Saber Guardian — 13 тысяч участников. С середины мая до начала июня они сосредоточатся на стрельбах, противовоздушной и противоракетной обороне, а также медицинской эвакуации.

Натовские учения Steadfast Defender 2021



Параллельно НАТО проведет свои учения Steadfast Defender 2021. Несмотря на похожие названия, в альянсе подчеркивают, что следует различать маневры, организованные одним государством, такие как Defender-Europe, и учения, которые инициирует сама НАТО, например Steadfast Defender. В последних примут участие 20 стран альянса и лишь два самых близких партнера — Финляндия и Швеция.

Steadfast Defender 2021 пройдут преимущественно в конце мая и будут состоять из трех частей. Первая — военно-морская — запланирована в Атлантическом океане, куда отправятся около 20 кораблей (включая британский авианосец Queen Elizabeth) и 40 самолетов, среди которых и новейшие истребители F-35. Участвовать будут пять тысяч солдат.

Вторая часть состоится в Ульме. В этом городе на юге Германии в 2018 году начали создавать новое командование НАТО по обеспечению и логистике. Его задача — обеспечивать быструю переброску войск между странами Европы. Штабные учения в конце мая с участием 300 военных станут первой проверкой того, как работает новое командование.

Третья часть Steadfast Defender 2021 пройдет в регионе Черного моря — в Румынии высадятся подразделения Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very high readiness joint task force), за которые в 2021 году в НАТО отвечает Турция. Речь идет о четырех тысячах военных.

В НАТО заявляют, что проводят оборонительные учения



Почему страны НАТО уделяют особое внимание количеству участников учений? Дело в том, что Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности устанавливает четкие ограничения: если в военной деятельности "в любое время" заняты по крайней мере девять тысяч человек, то об этом необходимо уведомлять другие государства-участники соглашения. Если же превышается порог в 13 тысяч военных, то на учения необходимо пригласить иностранных наблюдателей.

В НАТО постоянно заверяют, что предоставляют всю информацию о своих маневрах. "Мы абсолютно транспарентны по поводу того, что делаем, и все страны имеют право тренировать свои войска", — отметила на брифинге, посвященном Steadfast Defender 2021, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Она также сообщила, что Россия не делала запрос о наблюдении за этими маневрами. В то же время ни она, ни генерал Удэ не ответили на вопрос корреспондента DW, готова ли НАТО пригласить российских наблюдателей на Steadfast Defender 2021, хотя численность участников этих учения не превышает порога уведомления.

Вопрос прозрачности встал в этом году особо остро из-за внезапной проверки Россией боевой готовности ее войск. По данным Вашингтона, Брюсселя и Киева, всего РФ в апреле сосредоточила у границ с Украиной и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военных. В Москве указывают, что своевременно сообщили о проведении учений. Но когда Украина созвала 10 апреля заседание ОБСЕ для того, чтобы Россия предоставила информацию о своей военной деятельности, Москва от участия в нем отказалась. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал проверку боевой готовности одной из мер в ответ на "военную деятельность НАТО".

При этом как в альянсе, так и в Пентагоне подчеркивают оборонительный характер всех учений Defender. "Это то, что солдаты делают. Они тренируются. Мы должны тренироваться. Если мы не тренируемся, то мы не готовы", — подытожил генерал Брис Удэ.